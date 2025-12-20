El año musical que termina deja un claro triunvirato de éxito global: Bad Bunny, Rosalía y Lady Gaga. Cada uno, desde un lugar distinto, firmó en 2025 un álbum decisivo que no solo dominó listas y premios, sino que marcó un punto de inflexión en sus respectivas carreras.

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, ‘Lux’ y ‘Mayhem’ encabezaron el consenso de público y crítica en un año especialmente fértil en lanzamientos relevantes.

Pero no fueron los únicos trabajos que definieron el sonido de 2025.

Bad Bunny y el dominio absoluto con ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’

El álbum de Bad Bunny fue, sin discusión, el fenómeno musical del año. ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ lideró Spotify a nivel global, donde la música del artista puertorriqueño acumuló 19.800 millones de reproducciones en los últimos doce meses.

El disco encabezó las listas de publicaciones como Rolling Stone, obtuvo cinco Latin Grammy, sumó seis nominaciones a los Grammy y consolidó a Benito Antonio Martínez Ocasio como la mayor figura de la música global actual.

El cierre simbólico de este recorrido llegará con un hito histórico: Bad Bunny será el primer artista latino en encabezar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Rosalía eleva su propuesta artística con ‘Lux’

La española Rosalía volvió a cambiar de piel. Con ‘Lux’, la cantante dio un giro radical hacia un disco atravesado por la religión, la filosofía y la exploración artística, en una obra intensa, arriesgada e inclasificable.

La crítica especializada situó el álbum entre los cinco mejores del año en la mayoría de las publicaciones internacionales, destacando su ambición conceptual y su capacidad para seguir redefiniendo el pop contemporáneo.

Canciones como ‘La perla’ se convirtieron rápidamente en himnos, y el consenso general es claro: con Lux, Rosalía superó incluso el impacto de Motomami y reafirmó su lugar como una de las artistas más influyentes de la década.

Lady Gaga vuelve al pop y arrasa con ‘Mayhem’

Tras años de exploraciones más alejadas del pop comercial, Lady Gaga regresó a sus raíces con ‘Mayhem’, su octavo álbum de estudio, lanzado en marzo.

El disco fue recibido como un regreso triunfal, respaldado por siete nominaciones a los Grammy y por una gira de presentación que incluyó un concierto histórico el 3 de mayo en la playa de Copacabana, donde reunió a más de dos millones de personas, superando el récord de Madonna.

Temas como ‘Abracadabra’ y ‘Die with a Smile’, junto a Bruno Mars, consolidaron uno de los regresos más exitosos del año.

Otros discos que marcaron 2025

Más allá del trío dominante, 2025 dejó otros trabajos destacados:

‘Cancionera’, de Natalia Lafourcade

La mexicana presentó un álbum íntimo y profundamente personal, grabado en una sola toma y en formato completamente analógico. El disco, nominado a mejor álbum de pop latino en los Grammy, celebra sus raíces y sus 40 años de vida.

‘More’, de Pulp

Veinticuatro años después de su último álbum de estudio, Jarvis Cocker reunió a Pulp para un regreso que convenció tanto a fans como a la crítica. El disco fue incluido entre lo mejor del año por numerosos medios.

‘Baby’, de Dijon

Publicado por sorpresa, el segundo álbum de Dijon se convirtió en un título de culto. Aunque lejos de los rankings masivos, fue señalado como uno de los trabajos más innovadores del año, con una mezcla seductora de pop, gospel y blues.

‘West End Girl’, de Lily Allen

Escrito y grabado en apenas 16 días, el disco funciona como una respuesta directa al divorcio de la cantante británica. Letras crudas, confesionales y sin concesiones marcaron uno de los álbumes más personales de su carrera.

‘K-Pop Demon Hunters’, banda sonora

La película de animación fue un fenómeno global, y su banda sonora acompañó el éxito. El álbum alcanzó el segundo puesto en Spotify, solo por detrás de Bad Bunny, obtuvo cuatro nominaciones a los Grammy y la canción ‘Golden’ fue nominada al Globo de Oro y superó el primer corte rumbo a los Óscar.