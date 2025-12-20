El concurso de belleza Miss Universo atraviesa una de las crisis más graves de su historia, tras su edición más reciente celebrada en Bangkok, marcada por procesos judiciales simultáneos en Tailandia y México, acusaciones de fraude y difamación, y órdenes de arresto contra los propietarios de la organización.

La polémica se desató tras la coronación, el pasado 21 de noviembre, de la representante de México, Fátima Bosch, cuya victoria dio pie a acusaciones de fraude en el proceso de selección, no comprobadas hasta el momento, pero que desencadenaron una cadena de acciones legales que continúa escalando.

Demandas en Tailandia

En Bangkok se desarrollan dos procesos judiciales clave. El primero es una demanda por difamación contra Fátima Bosch, presentada por Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo en Tailandia y propietario del certamen Miss Grand International.

Nawat acusa a la mexicana de haber mentido al afirmar públicamente que él la insultó durante una discusión ocurrida en el marco del concurso. El altercado fue transmitido en directo y ampliamente difundido en redes sociales. Posteriormente, el empresario tailandés ofreció disculpas públicas.

Bosch ha reiterado su versión y niega haber incurrido en difamación, como afirmó en una entrevista concedida a la cadena Telemundo.

La Policía tailandesa confirmó a EFE que la denuncia fue formalmente recibida y que, al tratarse de una extranjera, el caso será remitido a la Fiscalía General. Miss Grand International aseguró esta semana que el proceso continuará “hasta las últimas consecuencias”.

El segundo proceso afecta directamente a Jakkaphong Anne Jakrajutatip, copropietaria del 50 % de Miss Universo y presidenta del conglomerado JKN Global Group, quien se encuentra en paradero desconocido desde que en noviembre se emitiera una orden de arresto en su contra por presunto fraude financiero.

La empresaria está acusada de falsear información contable y engañar a inversores por un monto cercano al millón de euros, en un momento en el que su grupo empresarial enfrenta serios problemas de liquidez. El caso ha tenido un fuerte impacto en la reputación de JKN, que será expulsado de la Bolsa de Valores de Tailandia el 27 de diciembre, un día después de la audiencia en la que se dictará sentencia, pese a la ausencia de Jakrajutatip en las últimas vistas.

Investigación por crimen organizado en México

La situación se agrava en México, donde un juez emitió esta semana una orden de arresto contra Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo y propietario del otro 50 % de la organización desde enero de 2024.

La Fiscalía mexicana lo declaró prófugo de la justicia y revocó el acuerdo que le permitía colaborar como testigo en una investigación por delincuencia organizada, relacionada con el contrabando de combustibles y armas. La causa lo señala por presunta dirección y financiamiento dentro de una estructura criminal.

Al igual que su socia tailandesa, Rocha Cantú no acudió a las citaciones judiciales y actualmente es buscado por las autoridades.

El caso se conoce días después del arresto de Jacobo Reyes León, socio de Rocha Cantú, identificado como presunto líder de un grupo criminal vinculado también al narcotráfico.

El fin de semana pasado, Rocha anunció el cierre de las oficinas de Miss Universo en México, argumentando que el país no ofrece “un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz” del certamen.

Crisis interna en la organización

A este escenario se suma la salida del director ejecutivo de Miss Universo, el excanciller de Guatemala Mario Búcaro, tras menos de dos meses en el cargo. La organización confirmó que atraviesa un “proceso de transición”, sin ofrecer detalles adicionales.

Hasta el momento, ninguno de los propietarios de Miss Universo se ha pronunciado públicamente sobre las órdenes de arresto ni sobre el futuro inmediato del certamen.