Chris Lebrón vuelve con fuerza en DÍMELO FLOW (Trago #4) – La Demora, un video que suena a reflexión, ritmo y madurez urbana. En el Dímelo Flow La Demora Chris Lebron video oficial, cada escena se siente como una tarde cargada de historias que no se cuentan con palabras, sino con flow, miradas profundas y beats que no te dejan indiferente. La canción combina ese toque urbano de calle con una vibra introspectiva, perfecta para quien alguna vez se quedó pensando mientras la noche sigue su curso. Chriss Lebrón mantiene su sello único, entre coros que pegan y una narrativa visual que te mete dentro de la historia.

Este estreno no es solo música, es un viaje de sensaciones que suena tanto en altavoz como en auriculares.