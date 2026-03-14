El experimento del malvavisco es uno de los estudios más conocidos de la psicología moderna. Fue realizado a principios de la década de 1970 por el psicólogo Walter Mischel en la Universidad de Stanford.

La prueba parecía simple. A un niño se le ofrecía un malvavisco frente a él. El investigador le explicaba que podía comerlo inmediatamente o esperar unos minutos y recibir dos.

La decisión parecía pequeña, pero los científicos querían observar algo más profundo: la capacidad de los niños para controlar sus impulsos.

Esperar o rendirse

Durante el experimento del malvavisco, algunos niños comían el dulce casi de inmediato. Otros trataban de resistir la tentación durante varios minutos.

Las grabaciones del estudio se volvieron famosas. Algunos niños se tapaban los ojos para no mirar el dulce. Otros cantaban o se distraían para no pensar en él.

El experimento buscaba entender cómo las personas manejan la gratificación inmediata frente a una recompensa mayor en el futuro.

Un estudio que siguió a los niños durante años

Años después, los investigadores analizaron la vida de muchos de esos participantes. Los resultados iniciales sugirieron que los niños que lograban esperar tendían a tener mejores resultados académicos y profesionales en la adultez.

Estos hallazgos hicieron que el experimento del malvavisco se convirtiera en un símbolo del valor del autocontrol.

Sin embargo, investigaciones posteriores matizaron las conclusiones originales. Algunos estudios indicaron que factores como el entorno familiar, la estabilidad económica y la confianza en el adulto también influyen en la decisión del niño.

Más que un simple dulce

Hoy, el experimento del malvavisco sigue siendo uno de los estudios más citados en psicología del comportamiento. Aunque su interpretación ha evolucionado con el tiempo, el experimento continúa mostrando algo esencial sobre la naturaleza humana.

Incluso en decisiones aparentemente pequeñas, como esperar unos minutos por un dulce, se revela cómo las personas enfrentan la tentación, la paciencia y la recompensa.