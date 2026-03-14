La selección de Estados Unidos derrotó este viernes por 5-3 a Canadá y avanzó a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde enfrentará a República Dominicana.

El partido se disputó en Houston, Texas, y dejó al equipo estadounidense entre los cuatro mejores del torneo.

Estados Unidos golpea primero

La novena dirigida por Mark DeRosa tomó ventaja desde la primera entrada.

Un rodado de Kyle Schwarber generó problemas en la defensa canadiense y permitió que Bobby Witt Jr. anotara la primera carrera del encuentro para colocar el marcador 1-0.

Error defensivo amplía la ventaja

En la tercera entrada, Estados Unidos volvió a atacar.

Con las bases llenas, Alex Bregman conectó un roletazo que fue manejado por el tercera base canadiense Abraham Toro, pero su tiro alto a primera permitió que Bryce Harper y Aaron Judge anotaran para ampliar la ventaja a 3-0.

Ataque clave en la sexta

El equipo estadounidense volvió a sumar en la sexta entrada.

Brice Turang y Pete Crow-Armstrong conectaron batazos productores que llevaron dos carreras más al marcador, aumentando la diferencia a 5-0.

Reacción de Canadá

Canadá finalmente rompió el cero en la parte baja de esa misma entrada.

Un batazo de Black impulsó la primera carrera del equipo canadiense.

Poco después, Josh Naylor conectó un jonrón de dos carreras que acercó el marcador a 5-3, devolviendo la emoción al juego.

El bullpen asegura la victoria

Canadá tuvo otra oportunidad en la séptima entrada con corredores en segunda y tercera sin outs.

Sin embargo, el relevista David Bednar logró escapar del peligro retirando a Josh Naylor, Tyler O’Neill y Owen Caissie.

El cerrador Mason Miller se encargó de la novena entrada y selló el triunfo con tres ponches consecutivos.

Próximo rival: República Dominicana

Con esta victoria, Estados Unidos enfrentará a República Dominicana en las semifinales del Clásico Mundial, en uno de los duelos más esperados del torneo.

Los cuartos de final continuarán este sábado con los enfrentamientos entre Puerto Rico e Italia, y Venezuela frente a Japón, que completarán el cuadro de semifinalistas.