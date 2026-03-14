La 98 edición de los Premios Óscar llega con una carrera más abierta de lo habitual, a pesar de que la temporada de premios suele aclarar el panorama antes de la gala.

Este año, la película ‘Los pecadores’, dirigida por Ryan Coogler, encabeza la lista con 16 nominaciones, una cifra histórica que la convierte en la producción más nominada de esta edición y una de las más destacadas en la historia de los premios.

La cinta es seguida por ‘Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson, que acumula 13 nominaciones.

Una temporada impredecible

Según Pete Hammond, columnista especializado en premios y crítico de cine del medio Deadline, el panorama de este año mantiene el suspenso hasta el último momento.

La razón es que los galardones previos otorgados por sindicatos, críticos y academias internacionales se han repartido entre diferentes producciones y actuaciones, lo que ha impedido que una sola película domine claramente la temporada.

Por ejemplo, ‘Una batalla tras otra’ parecía liderar la carrera tras ganar premios importantes como los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y los BAFTA.

Sin embargo, la narrativa cambió en los premios del Sindicato de Actores (SAG), donde el elenco de ‘Los pecadores’ se llevó el galardón principal.

A pesar de ese giro, Hammond considera que la película de Anderson sigue teniendo posibilidades de quedarse con el premio a mejor película.

La cinta, una comedia negra sobre un exrevolucionario que busca a su hija, aborda temas como el supremacismo blanco, el extremismo político y la migración en Estados Unidos, lo que según el crítico conecta con el clima social actual.

También prevé que Anderson gane el premio a mejor director, especialmente después de haber obtenido el reconocimiento del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA).

Actuaciones con favoritos claros

En la categoría de mejor actriz, Hammond cree que la ganadora será Jessie Buckley por su actuación en el drama ‘Hamnet’.

Según el experto, es la única categoría de actuación en la que existe un consenso claro.

La carrera por mejor actor se ha vuelto más incierta. Durante buena parte de la temporada, Timothée Chalamet fue considerado favorito por su interpretación en ‘Marty Supreme’, tras ganar premios importantes.

Sin embargo, en las últimas semanas Michael B. Jordan, protagonista de ‘Los pecadores’, ha ganado impulso tras obtener el premio del Sindicato de Actores.

Hammond también señala que siguen siendo fuertes competidores Leonardo DiCaprio, por ‘Una batalla tras otra’, Ethan Hawke, por ‘Blue Moon’, y el brasileño Wagner Moura, por ‘El agente secreto’.

En las categorías de reparto, el crítico apuesta por Amy Madigan como mejor actriz secundaria por ‘Weapons’ y por Sean Penn como mejor actor secundario por ‘Una batalla tras otra’.

Película internacional

En el apartado de mejor película internacional, Hammond considera que la favorita es la noruega ‘Valor sentimental’, que cuenta con nueve nominaciones en total.

No obstante, advierte que la competencia sigue siendo fuerte, especialmente por parte de ‘El agente secreto’, del director brasileño Kleber Mendonça Filho, que también logró presencia en categorías importantes.

El crítico también destaca ‘Sirat’, del español Oliver Laxe, aunque cree que sus posibilidades de ganar son menores debido a su estilo más experimental.

Aun así, considera que el recorrido de la película en la temporada de premios ya ha abierto nuevas oportunidades para su director en la industria.

La 98 edición de los Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y se transmitirá en directo por televisión y plataformas digitales.