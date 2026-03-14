Un dron impactó este sábado en la embajada de Estados Unidos en Bagdad, provocando humo y llamas en el edificio, según informaron a EFE fuentes de seguridad iraquíes, que por el momento no han reportado víctimas.

El ataque ocurrió dentro de la Zona Verde de Bagdad, un área fuertemente fortificada en el centro de la capital donde se encuentran varias sedes gubernamentales y misiones diplomáticas.

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran humo y fuego saliendo del complejo diplomático estadounidense, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado oficialmente la magnitud de los daños.

Embajada bajo presión

La embajada estadounidense ha sido objetivo de varios incidentes recientes desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña militar contra Irán, que incluyó el asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí.

El 1 de marzo, decenas de manifestantes intentaron irrumpir en la Zona Verde al grito de “Muerte a América”.

Días después, el 7 de marzo, la embajada fue atacada con cohetes de origen desconocido. El sistema de defensa aérea del recinto logró interceptar los proyectiles y no se reportaron daños.

Tras ese ataque, el primer ministro iraquí Mohamed Shia al Sudani condenó el hecho, calificándolo de “acto terrorista”, y ordenó localizar a los responsables. El mandatario subrayó que atacar misiones diplomáticas representa una amenaza directa para la seguridad del país.

Más ataques recientes

El 10 de marzo, otro ataque con drones alcanzó el Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad, un complejo logístico utilizado por personal estadounidense cerca del aeropuerto de la capital.

Según fuentes de seguridad, seis drones fueron lanzados, de los cuales cinco fueron interceptados por sistemas defensivos. Uno logró impactar dentro del recinto, aunque tampoco se reportaron víctimas.

Ante estos incidentes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió a las autoridades iraquíes reforzar la seguridad de la embajada y de otras instalaciones diplomáticas.

Milicias proiraníes en el foco

En paralelo, Estados Unidos e Israel han intensificado ataques contra posiciones de las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de milicias que forma parte oficialmente de las Fuerzas Armadas de Irak.

Varias de estas agrupaciones mantienen vínculos con Irán y están compuestas mayoritariamente por combatientes chiíes.

Washington considera terroristas a algunas de estas milicias, lo que ha elevado aún más las tensiones en la región y aumenta el riesgo de nuevos ataques contra intereses estadounidenses en Irak.