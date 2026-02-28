Una nueva imagen obtenida por el radiotelescopio ALMA muestra con un detalle inédito los filamentos gas Vía Láctea en la región central de nuestra galaxia. El Observatorio Europeo Austral informó que la escena cubre más de 650 años luz y permite observar estructuras hasta ahora invisibles con esta precisión.

La zona retratada corresponde a la llamada Zona Molecular Central, donde se concentran densas nubes de gas y polvo alrededor del agujero negro supermasivo galáctico. Según los astrónomos, es la primera vez que el gas frío de toda esta región se explora de forma tan completa.

El estudio forma parte del proyecto ACES, centrado en analizar el gas molecular frío, materia prima para la formación de estrellas. Además, el sondeo permitió detectar decenas de moléculas distintas, desde compuestos simples hasta sustancias orgánicas más complejas como metanol y etanol.

El papel de los filamentos gas Vía Láctea

Los investigadores observaron que el gas fluye a través de filamentos que alimentan acumulaciones de materia. De este modo, estos flujos pueden dar origen a nuevas estrellas. En regiones externas de la galaxia, este proceso es relativamente conocido. Sin embargo, en el núcleo galáctico ocurre bajo condiciones mucho más extremas.

La Zona Molecular Central alberga algunas de las estrellas más masivas de la Vía Láctea. Muchas de ellas tienen ciclos de vida cortos y terminan en explosiones de supernovas o hipernovas. Mientras tanto, estos eventos influyen en el entorno y podrían alterar los mecanismos tradicionales de formación estelar.

Un laboratorio para entender el universo temprano

Gracias al análisis de los filamentos gas Vía Láctea, los científicos esperan comprender mejor cómo nacen las estrellas en ambientes caóticos. Asimismo, el estudio podría ayudar a verificar si las teorías actuales se mantienen en contextos extremos.

Finalmente, los expertos señalan que esta región comparte características con galaxias del universo temprano. Por eso, examinar el centro de nuestra propia galaxia ofrece pistas valiosas sobre cómo crecieron y evolucionaron las primeras estructuras cósmicas.