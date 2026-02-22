Científicos de la Universidad de Florida desarrollaron una fórmula nutricional para aumentar la supervivencia de crías de erizo de mar, una especie esencial para la recuperación de los arrecifes del Caribe.

El proyecto se centra en el erizo Diadema antillarum, cuya mortandad masiva en la década de 1980 provocó una explosión de algas que afectó gravemente a los corales y alteró el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Un aliado clave contra las algas

Los erizos de mar cumplen una función estratégica en los arrecifes. Al alimentarse de algas, evitan que estas compitan con los corales por la luz solar. Por esa razón, son considerados los “jardineros del arrecife”, explicó Josh Patterson, profesor asociado del Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la Universidad de Florida.

En el Centro de Conservación e Investigación de Corales del Acuario de Florida, en Apollo Beach, el equipo de Patterson cría erizos desde su etapa larval. Sin embargo, la mortalidad es extremadamente alta: cerca del 99 % de las crías muere antes de alcanzar la adultez.

Reducir esa cifra, incluso de forma mínima, puede marcar una diferencia significativa. Según Patterson, bajar la mortalidad temprana en un 1 % podría duplicar la cantidad de erizos que llegan a la etapa adulta.

Una dieta diseñada para sobrevivir

La investigación, liderada por Casey Hudspeth bajo la supervisión de Patterson, evaluó distintas combinaciones alimenticias. Los resultados mostraron que las crías de erizo de mar sobrevivían más tiempo cuando su dieta incluía diversos grupos de microalgas.

El objetivo fue diseñar una especie de “fórmula para bebés” que proporcione los nutrientes adecuados en sus primeras etapas de vida. En el pasado, el desconocimiento sobre la alimentación óptima limitaba el éxito de la crianza en laboratorio.

Gracias a la nueva fórmula, un mayor número de ejemplares ha logrado alcanzar la etapa juvenil, con aproximadamente 38 milímetros de longitud incluyendo sus espinas.

Tras esa fase, los erizos son entregados a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, la Universidad de Miami y otras instituciones colaboradoras. Allí completan su desarrollo antes de ser liberados en los arrecifes de Florida.

La restauración de las poblaciones de Diadema antillarum se considera un paso clave para mejorar la salud de los arrecifes y reforzar la resiliencia de los ecosistemas marinos del Caribe.