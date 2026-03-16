La película ‘One Battle After Another’, dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran ganadora de la 98 edición de los Premios Óscar, al llevarse seis estatuillas, incluido el galardón a mejor película.

El filme se impuso a ‘Sinners’, que llegaba como la favorita tras conseguir 16 nominaciones, una cifra récord en la historia de estos premios. Sin embargo, la producción dirigida por Ryan Coogler terminó la noche con cuatro premios.

La ceremonia se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, reuniendo a las principales figuras de la industria cinematográfica.

Principales ganadores

En las categorías de actuación, Jessie Buckley ganó el premio a mejor actriz por su papel en el drama ‘Hamnet’, mientras que Michael B. Jordan obtuvo el Óscar a mejor actor por su interpretación en ‘Sinners’.

El premio a mejor actriz de reparto fue para Amy Madigan por ‘Weapons’, mientras que Sean Penn ganó como mejor actor de reparto por su actuación en ‘One Battle After Another’.

Anderson también se llevó el premio a mejor dirección, consolidando el dominio de su película durante la gala.

Reconocimientos técnicos

En los apartados técnicos, ‘Sinners’ logró premios importantes, entre ellos mejor fotografía, para Autumn Durald, y mejor banda sonora, compuesta por Ludwig Goransson.

La película ‘Frankenstein’ destacó en varias categorías técnicas, incluyendo mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejor dirección de producción.

Por su parte, ‘Avatar: Free And Ash’ ganó el premio a mejores efectos especiales, mientras que la película ‘F1’ obtuvo el galardón a mejor sonido.

Cine internacional y animación

El premio a mejor película internacional fue para la producción noruega ‘Sentimental Value’.

En animación, la ganadora fue ‘K-Pop Demon Hunters’, que también obtuvo el premio a mejor canción con el tema ‘Golden’.

El Óscar a mejor largometraje documental fue para ‘Mr. Nobody Against Putin’.

Lista completa de ganadores

Mejor película

One Battle After Another

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Mejor actriz

Jessie Buckley, Hamnet

Mejor actor

Michael B. Jordan, Sinners

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan, Weapons

Mejor actor de reparto

Sean Penn, One Battle After Another

Mejor película internacional

Sentimental Value, Noruega

Mejor guion adaptado

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Mejor guion original

Ryan Coogler, Sinners

Mejor fotografía

Autumn Durald, Sinners

Mejor montaje

Andy Jurgensen, One Battle After Another

Mejor diseño de vestuario

Kate Hawley, Frankenstein

Mejor maquillaje y peluquería

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, Frankenstein

Mejor banda sonora

Ludwig Goransson, Sinners

Mejor canción

Golden, K-Pop Demon Hunters

Mejor dirección de producción

Tamara Deverell y Shane Vieau, Frankenstein

Mejor sonido

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, F1

Mejores efectos especiales

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, Avatar: Free And Ash

Mejor casting

Cassandra Kulukundis, One Battle After Another

Mejor película de animación

K-Pop Demon Hunters

Mejor largometraje documental

Mr. Nobody Against Putin

Mejor cortometraje

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor corto de animación

The Girl Who Cried Pearls

Mejor corto documental

All The Empty Rooms