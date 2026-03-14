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Hash irlandés de carne curada con papa y huevo

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© Elena Veselova | Dreamstime.com

En muchas casas irlandesas, el día después de una gran comida no se desperdicia nada. Así nació el hash irlandés de carne curada: una receta sencilla que transforma sobras en un desayuno o almuerzo contundente.

Es rústico, dorado, crujiente por fuera y suave por dentro. Y cuando le agregas un huevo encima, la yema lo une todo de forma casi perfecta.

Ingredientes

  • 2 tazas de carne de res curada cocida y picada
  • 3 papas medianas cocidas y cortadas en cubos
  • ½ taza de repollo picado finamente
  • ¼ taza de zanahoria en cubos pequeños
  • ½ cebolla picada
  • 2 cucharadas de aceite o mantequilla
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 huevos

Preparación

  1. Calienta una sartén amplia a fuego medio y agrega el aceite o la mantequilla.
  2. Sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
  3. Incorpora la papa y cocina hasta que empiece a dorarse. No la muevas demasiado si quieres que forme costra.
  4. Añade la carne curada, el repollo y la zanahoria. Mezcla y cocina unos minutos más hasta que todo esté bien caliente y ligeramente crujiente.
  5. Ajusta sal y pimienta.
  6. En otra sartén, cocina los huevos al gusto.
  7. Sirve el hash caliente y coloca el huevo encima.

Es un plato simple, directo y muy honesto. Ideal para publicar este fin de semana y dar una alternativa salada antes de que todos se concentren solo en postres y pan.

Mucho más interesante que repetir lo mismo con otra introducción reciclada.

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