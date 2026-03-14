Hash irlandés de carne curada con papa y huevo

En muchas casas irlandesas, el día después de una gran comida no se desperdicia nada. Así nació el hash irlandés de carne curada: una receta sencilla que transforma sobras en un desayuno o almuerzo contundente.

Es rústico, dorado, crujiente por fuera y suave por dentro. Y cuando le agregas un huevo encima, la yema lo une todo de forma casi perfecta.

Ingredientes

2 tazas de carne de res curada cocida y picada

3 papas medianas cocidas y cortadas en cubos

½ taza de repollo picado finamente

¼ taza de zanahoria en cubos pequeños

½ cebolla picada

2 cucharadas de aceite o mantequilla

Sal y pimienta al gusto

2 huevos

Preparación

Calienta una sartén amplia a fuego medio y agrega el aceite o la mantequilla. Sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Incorpora la papa y cocina hasta que empiece a dorarse. No la muevas demasiado si quieres que forme costra. Añade la carne curada, el repollo y la zanahoria. Mezcla y cocina unos minutos más hasta que todo esté bien caliente y ligeramente crujiente. Ajusta sal y pimienta. En otra sartén, cocina los huevos al gusto. Sirve el hash caliente y coloca el huevo encima.

Es un plato simple, directo y muy honesto. Ideal para publicar este fin de semana y dar una alternativa salada antes de que todos se concentren solo en postres y pan.

Mucho más interesante que repetir lo mismo con otra introducción reciclada.