La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este viernes que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad no implica negociar la soberanía del país.

La mandataria hizo estas declaraciones durante un acto en Tecomán, Colima, donde respondió a un mensaje publicado por el presidente estadounidense Donald Trump en su red social Truth Social.

Respuesta a Trump

Trump compartió un mensaje de un usuario que señalaba que Sheinbaum ha rechazado en varias ocasiones la propuesta de que Estados Unidos intervenga militarmente en México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

El mandatario estadounidense acompañó la publicación con un video de una conferencia de prensa de Sheinbaum del 9 de marzo, en la que la presidenta responde con un “no” a la propuesta de que tropas estadounidenses entren en territorio mexicano.

Durante su intervención en Colima, Sheinbaum afirmó que la cooperación bilateral continúa, pero bajo una condición clara.

“Podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: la soberanía, y esa no está a negociación. Que viva la soberanía y la independencia de México”, declaró.

Rechazo a tropas extranjeras

La presidenta ya había abordado el tema días antes en su conferencia matutina.

En esa ocasión explicó que su Gobierno ha rechazado la propuesta de Trump de enviar tropas estadounidenses a México para combatir a los cárteles.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no. Porque es la verdad, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no”, afirmó.

Cooperación sin intervención

Sheinbaum subrayó que México mantiene coordinación con Estados Unidos en inteligencia y seguridad, pero insistió en que las operaciones dentro del territorio mexicano deben ser realizadas únicamente por autoridades nacionales.

El debate sobre la cooperación entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El narcotraficante era considerado uno de los criminales más buscados tanto por México como por Estados Unidos, y su caída reavivó las discusiones sobre cómo ambos países deben coordinarse para enfrentar al crimen organizado.