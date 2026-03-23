Hiperdoncia: cuando el cuerpo desarrolla más dientes de lo normal

La mayoría de las personas desarrolla 32 dientes permanentes a lo largo de su vida. Sin embargo, en casos poco comunes, el cuerpo produce piezas adicionales. Esta condición se conoce como hiperdoncia dientes extra, un trastorno dental raro que puede generar desde curiosidad médica hasta problemas funcionales importantes.

La hiperdoncia ocurre cuando aparecen dientes adicionales en la mandíbula o en el maxilar superior. Estos dientes extra pueden crecer en diferentes posiciones, incluso ocultos dentro del hueso. En algunos pacientes apenas se detecta uno adicional, mientras que en casos más extremos pueden aparecer varios al mismo tiempo.

Existen dos formas principales de esta condición. La primera es la llamada supernumeraria, donde aparecen dientes adicionales además de los normales. La segunda es la forma suplementaria, en la que los dientes extra tienen una forma similar a los dientes naturales y pueden ocupar el lugar de piezas ausentes.

Las causas de la hiperdoncia dientes extra todavía no se comprenden completamente. Muchos especialistas señalan que la genética juega un papel importante. También se ha relacionado con alteraciones en el desarrollo de los tejidos dentales durante la formación del embrión. En algunos casos, factores hormonales podrían influir en la aparición de estas piezas adicionales.

Los síntomas pueden variar según la cantidad y posición de los dientes. Algunas personas no presentan molestias y descubren el problema solo mediante radiografías. En otros casos, los dientes extra provocan apiñamiento, dificultad para masticar, molestias en la mandíbula o problemas estéticos.

Las imágenes radiográficas suelen revelar situaciones sorprendentes. A veces los dientes adicionales permanecen atrapados dentro del hueso y solo se detectan cuando comienzan a afectar el crecimiento normal de los demás dientes.

El tratamiento de la hiperdoncia dientes extra depende de cada caso. Cuando los dientes adicionales causan problemas, los dentistas pueden recomendar su extracción mediante cirugía oral. En muchas ocasiones también es necesario utilizar ortodoncia para corregir el alineamiento dental después de la intervención.

Aunque la hiperdoncia es poco común, representa un ejemplo curioso de cómo el desarrollo humano puede desviarse de su patrón habitual. Para los especialistas en odontología, cada caso ofrece una oportunidad para entender mejor cómo se forman los dientes y por qué, en ocasiones, el cuerpo decide producir más de los necesarios.