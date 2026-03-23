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Evacúan la torre de control del aeropuerto Newark y suspenden vuelos tras reporte de humo en plena crisis aérea en Nueva York

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EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

El aeropuerto Newark evacuación activó protocolos de emergencia este lunes tras detectarse humo en la torre de control, lo que obligó a suspender temporalmente todas las operaciones aéreas.

El incidente ocurre en un momento especialmente delicado para el sistema aeroportuario de Nueva York.

Humo en la torre de control provoca evacuación

El suceso se registró alrededor de las 07:30 hora local, cuando controladores percibieron un fuerte olor a quemado.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el origen del problema estaba en uno de los ascensores de la torre.

Por eso, se decidió evacuar al personal como medida preventiva, aunque no se detectaron llamas.

Suspensión temporal de vuelos

Como consecuencia, las llegadas y salidas fueron pausadas de inmediato.

Además, las autoridades priorizaron la seguridad del personal antes de retomar cualquier operación.

La FAA confirmó que la interrupción fue temporal, mientras se evaluaba la situación en la infraestructura.

Un sistema aéreo bajo presión

Este incidente se suma a la reciente tragedia ocurrida en el aeropuerto LaGuardia.

Por otra parte, el choque entre un avión y un vehículo de bomberos dejó víctimas mortales y decenas de heridos, aumentando la preocupación en la región.

De este modo, la red aeroportuaria del área de Nueva York enfrenta días de alta tensión y vigilancia.

Investigación y monitoreo en curso

Mientras tanto, técnicos revisan el origen del fallo en la torre de control.

Las autoridades buscan descartar riesgos adicionales antes de reanudar completamente las operaciones.

Finalmente, se espera que el aeropuerto retome su actividad normal una vez garantizadas las condiciones de seguridad.

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