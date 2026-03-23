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Céline Dion anuncia su esperado regreso a los escenarios con conciertos en París tras años de lucha contra una enfermedad neurológica

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© Starstock | Dreamstime.com

Céline Dion regreso escenarios marca uno de los retornos más esperados de la música internacional. La cantante canadiense planea volver a actuar en otoño de 2026 con una serie de conciertos en París.

El anuncio llega tras años alejada de los escenarios por problemas de salud.

Un regreso que ilusiona a sus seguidores

La noticia comenzó a tomar fuerza tras la aparición de carteles en París con títulos de sus canciones más emblemáticas.

Además, medios franceses confirmaron que los conciertos se realizarán en La Défense Arena, uno de los recintos más grandes de Europa.

Se espera que las fechas oficiales se anuncien en las próximas semanas.

Una serie de conciertos en otoño

Según reportes, Dion podría ofrecer varias presentaciones entre septiembre y octubre.

Por otra parte, se prevé un formato de varios conciertos por semana, lo que marcaría su regreso progresivo a los escenarios.

Este sería su primer ciclo de presentaciones desde 2024.

Su última aparición pública

La artista no actúa de forma regular desde hace años.

Sin embargo, tuvo una destacada aparición en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó “Hymne à l’amour”.

Ese momento fue especialmente significativo tras su ausencia prolongada.

Una batalla contra una enfermedad rara

Dion padece el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco común.

Este trastorno afecta el sistema nervioso y provoca espasmos musculares severos.

Además, puede dificultar acciones básicas como caminar o cantar.

Un proceso de recuperación exigente

La cantante ha tenido que someterse a un intenso proceso de rehabilitación.

Asimismo, ha trabajado para recuperar el control muscular y proteger su capacidad vocal.

Parte de este proceso fue documentado en su proyecto audiovisual de 2024.

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