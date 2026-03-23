Netflix transmitirá por primera vez un partido de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), con el Opening Day de la temporada 2026 entre los San Francisco Giants y los New York Yankees.

El encuentro se disputará el 25 de marzo en el Oracle Park de San Francisco, en lo que marcará la entrada oficial de la plataforma al béisbol en vivo.

Netflix entra al béisbol con el Opening Day

La compañía ofrecerá una cobertura completa del inicio de la temporada, ampliando su apuesta por los eventos deportivos en directo.

El partido inaugural convertirá a San Francisco en el centro de atención del béisbol en esa jornada.

Horario y cobertura del partido

La transmisión comenzará con un programa previo a las 4:00 p.m. PT, seguido del primer lanzamiento a las 5:00 p.m. PT.

En horario del este, el pregame iniciará a las 7:00 p.m. y el partido a las 8:00 p.m.

La producción estará a cargo del equipo de MLB Network, en colaboración con Netflix.

Un equipo de comentaristas de alto nivel

La transmisión contará con figuras reconocidas del béisbol.

Entre ellos destacan Albert Pujols, CC Sabathia, Anthony Rizzo y Hunter Pence.

Matt Vasgersian estará a cargo de la narración principal, acompañado por Elle Duncan como presentadora y Lauren Shehadi como reportera en el terreno.

También se prevé la participación de invitados especiales.

Transmisión en varios idiomas

El partido será transmitido en cinco idiomas: inglés, español, japonés, portugués brasileño y coreano.

Cada versión contará con equipos de narración especializados para audiencias internacionales.

Más eventos de MLB en Netflix

Netflix también confirmó que transmitirá otros eventos de béisbol durante el año.

Entre ellos, el Home Run Derby el 13 de julio y el MLB at Field of Dreams el 13 de agosto.

Yankees vs Giants, un duelo atractivo

El partido contará con figuras como Aaron Judge por los Yankees y Rafael Devers por los Giants.

Se espera que el encuentro marque un fuerte inicio de temporada y una nueva etapa para la transmisión del béisbol a nivel global.