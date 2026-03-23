Cuba agresión militar Estados Unidos vuelve a colocarse en el centro del escenario internacional tras las declaraciones del viceministro de Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien aseguró que el país se está preparando ante ese posible escenario.

Las afirmaciones reflejan el aumento de la tensión entre ambos gobiernos en las últimas semanas.

Cuba afirma que sus fuerzas armadas están en alerta

Fernández de Cossío señaló que el país mantiene a sus fuerzas armadas preparadas ante cualquier eventualidad.

El funcionario explicó que, aunque no consideran probable una intervención, sería un error no anticiparse a ese riesgo.

También subrayó que Cuba está dispuesta a movilizarse como nación en caso de una agresión.

La Habana niega ser una amenaza

El viceministro insistió en que no existe justificación para una acción militar por parte de Estados Unidos.

Según sus declaraciones, Cuba es un país pacífico que no representa ningún peligro para Washington.

Además, reiteró que el gobierno cubano no busca confrontación, sino estabilidad.

Escalada de tensiones tras medidas de EE.UU.

La relación bilateral se ha deteriorado tras una serie de decisiones recientes del gobierno estadounidense.

Entre ellas, el bloqueo petrolero y las sanciones a países que suministran crudo a la isla.

Estas medidas han agravado la crisis energética, generando apagones y afectando sectores clave como hospitales, transporte y producción.

Declaraciones de Trump y Rubio aumentan la presión

Las tensiones también se intensificaron tras comentarios del presidente Donald Trump, quien afirmó que sería un “honor” tomar Cuba.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió anteriormente que la isla podría enfrentar una intervención.

Estas declaraciones han sido interpretadas en La Habana como señales de una posible escalada.

Cuba insiste en el diálogo

Pese al contexto, el gobierno cubano asegura estar abierto a mantener conversaciones con Estados Unidos.

Fernández de Cossío reiteró que el país está dispuesto a dialogar, hacer negocios y construir una relación basada en el respeto mutuo.