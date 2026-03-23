Menu
Home/Farándula/Sabrina Carpenter cierra el Estéreo Picnic en Bogotá con un show electrizante ante miles de fans y consolida su impacto global

Sabrina Carpenter cierra el Estéreo Picnic en Bogotá con un show electrizante ante miles de fans y consolida su impacto global

Facebook
Twitter
Pinterest
La rapera y cantante estadounidense Doechi, canta durante su presentación en el Festival Estéreo Picnic (FEP) este domingo, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Sabrina Carpenter Estéreo Picnic marcó el cierre de uno de los festivales más importantes de América Latina, con una presentación cargada de energía ante cerca de 40.000 asistentes en el parque Simón Bolívar.

La cantante estadounidense, en su debut en el evento, conectó desde el primer momento con un público mayoritariamente joven.

Un show cargado de energía y provocación

Carpenter ofreció un espectáculo que combinó coreografías, cambios de vestuario y una estética pop muy definida.

Además, su actitud en el escenario, con guiños constantes al público, reforzó el tono desenfadado y provocador que caracteriza su actual gira.

Los momentos más coreografiados encendieron especialmente a los asistentes.

‘Juno’ y un momento clave del concierto

Uno de los instantes más esperados fue la interpretación de ‘Juno’.

Como es habitual en sus conciertos, la artista improvisó una dedicatoria, en esta ocasión mencionando a Doechii, lo que desató la euforia inmediata del público.

Este momento ya se ha convertido en un sello distintivo de sus presentaciones.

La altura de Bogotá también se hizo sentir

En medio del concierto, la cantante tuvo que hacer una breve pausa para tomar oxígeno.

La altura de Bogotá ha afectado a varios artistas en el pasado, y Carpenter no fue la excepción.

Aun así, retomó el show sin perder el ritmo.

Un repertorio que confirma su crecimiento

Durante la presentación, interpretó algunos de sus temas más conocidos como ‘Please, Please, Please’, ‘Espresso’ y ‘Manchild’.

Con este repertorio, la artista reafirmó su posición como una de las figuras más destacadas del pop actual.

Un festival que mantiene su nivel internacional

Antes del cierre, el Estéreo Picnic ofreció una jornada marcada por la diversidad musical.

Interpol llevó su sonido post-punk, mientras que Deftones aportó una dosis más intensa con guitarras contundentes.

El cartel también incluyó una amplia variedad de propuestas que mantuvieron al público activo durante todo el día.

Bogotá, epicentro musical de la región

Con tres jornadas consecutivas, el festival volvió a consolidarse como una referencia en América Latina.

La edición número quince reunió a grandes nombres internacionales junto a artistas emergentes y locales.

Más allá de la música, el evento incluyó experiencias interactivas y propuestas artísticas que enriquecieron el recorrido del público.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Céline Dion anuncia su esperado regreso a los escenarios con conciertos en París tras años de lucha contra una enfermedad neurológica
March 23, 8:00 AM
By
Farándula
Video del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio será publicado tras acuerdo legal en Nueva York
March 21, 8:00 AM
By
Farándula
Seúl se transforma para el regreso de BTS con un megaconcierto que atraerá a cientos de miles de fans
March 20, 9:00 AM
By
Farándula
El tráiler de ‘Spider-Man: A Brand New Day’ rompe récord histórico y se convierte en el más visto de todos los tiempos
March 20, 8:00 AM
By
Farándula
Diego Torres anuncia gira en México con su ‘Mi Norte & Mi Sur Tour’ y apuesta por nuevos sonidos sin perder su esencia
March 19, 5:15 PM
By
Farándula
Chuck Norris es hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica y se mantiene de buen ánimo
March 19, 4:30 PM
By
Farándula
Jochy Santos recibe el Gran Soberano en una gala marcada por la música, homenajes emotivos y llamados al respeto en los medios
March 19, 9:00 AM
By
Farándula
Reseña de Project Hail Mary: ciencia ficción que revive el cine
March 19, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *