Sabrina Carpenter Estéreo Picnic marcó el cierre de uno de los festivales más importantes de América Latina, con una presentación cargada de energía ante cerca de 40.000 asistentes en el parque Simón Bolívar.

La cantante estadounidense, en su debut en el evento, conectó desde el primer momento con un público mayoritariamente joven.

Un show cargado de energía y provocación

Carpenter ofreció un espectáculo que combinó coreografías, cambios de vestuario y una estética pop muy definida.

Además, su actitud en el escenario, con guiños constantes al público, reforzó el tono desenfadado y provocador que caracteriza su actual gira.

Los momentos más coreografiados encendieron especialmente a los asistentes.

‘Juno’ y un momento clave del concierto

Uno de los instantes más esperados fue la interpretación de ‘Juno’.

Como es habitual en sus conciertos, la artista improvisó una dedicatoria, en esta ocasión mencionando a Doechii, lo que desató la euforia inmediata del público.

Este momento ya se ha convertido en un sello distintivo de sus presentaciones.

La altura de Bogotá también se hizo sentir

En medio del concierto, la cantante tuvo que hacer una breve pausa para tomar oxígeno.

La altura de Bogotá ha afectado a varios artistas en el pasado, y Carpenter no fue la excepción.

Aun así, retomó el show sin perder el ritmo.

Un repertorio que confirma su crecimiento

Durante la presentación, interpretó algunos de sus temas más conocidos como ‘Please, Please, Please’, ‘Espresso’ y ‘Manchild’.

Con este repertorio, la artista reafirmó su posición como una de las figuras más destacadas del pop actual.

Un festival que mantiene su nivel internacional

Antes del cierre, el Estéreo Picnic ofreció una jornada marcada por la diversidad musical.

Interpol llevó su sonido post-punk, mientras que Deftones aportó una dosis más intensa con guitarras contundentes.

El cartel también incluyó una amplia variedad de propuestas que mantuvieron al público activo durante todo el día.

Bogotá, epicentro musical de la región

Con tres jornadas consecutivas, el festival volvió a consolidarse como una referencia en América Latina.

La edición número quince reunió a grandes nombres internacionales junto a artistas emergentes y locales.

Más allá de la música, el evento incluyó experiencias interactivas y propuestas artísticas que enriquecieron el recorrido del público.