Un proyecto en Viena ha combinado ciencia, arte y turismo para transformar el color dorado de algunos de sus símbolos más emblemáticos en una experiencia sonora diseñada para la relajación y el descanso.

La iniciativa, denominada Vienna Gold Noise, convierte tonalidades doradas presentes en obras y monumentos en música pensada para acompañar a los viajeros durante su llegada o estancia en la capital austríaca.

Una banda sonora basada en el oro de Viena

El proyecto se materializa en cuatro composiciones de cinco minutos cada una, descritas como piezas “cálidas y humanas”.

Estas ya están disponibles en hoteles de lujo y trenes nocturnos, y a partir de junio también formarán parte de los vuelos de larga distancia de Austrian Airlines con destino a Viena.

De la luz al sonido: cómo funciona el proceso

Para crear esta música, un equipo de científicos de la Universidad Técnica de Viena analizó los matices del color dorado en distintos monumentos.

Entre ellos se encuentran el cuadro El beso de Gustav Klimt, el tesoro imperial del Palacio de Hofburg, la Iglesia de Otto Wagner y el Salón de Té de la Ópera de Viena.

Los investigadores midieron estas tonalidades en hercios, una unidad utilizada tanto para el sonido como para las ondas electromagnéticas.

La ciencia detrás de la experiencia sonora

El compositor Walter Werzowa, profesor de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, utilizó estos datos para convertir frecuencias de luz en sonidos audibles.

Para ello aplicó una técnica llamada octavación, que consiste en reducir progresivamente la frecuencia hasta situarla dentro del rango que puede percibir el oído humano.

Este proceso forma parte de la llamada “sonificación de datos”, utilizada también en campos como la astronomía o la medicina.

Música pensada para el descanso

Las frecuencias resultantes se combinaron con sonidos diseñados para favorecer la relajación.

La composición incluye elementos de la naturaleza, una canción de cuna de Johannes Brahms interpretada por los Niños y las Niñas Cantores de Viena, así como respiraciones suaves y efectos que refuerzan la sensación de calma.

Una estrategia dirigida al turismo de lujo

El director de la Oficina de Turismo de Viena, Norbert Kettner, explicó que el proyecto busca ofrecer una experiencia diferencial a los visitantes.

Según indicó, la propuesta está enfocada especialmente en viajeros de alto nivel que buscan bienestar durante sus desplazamientos.

Las piezas también están disponibles en plataformas digitales, ampliando el alcance de esta iniciativa que mezcla cultura, tecnología y promoción turística.