La trágica historia de amor de JFK Jr. y Carolyn Bessette revive en nueva serie

Fotografía de militares llevando el féretro del presidente John F. Kennedy por las escaleras del Capitolio, seguidos por la viuda y los hijos del difunto presidente, durante los servicios funerarios estatales por el presidente Kennedy en Washington. Foto cortesia: WikiMedia Commons.

Las tragedias JFK Jr Carolyn Bessette vuelven a captar la atención del público tras el anuncio de una nueva serie que explora la vida de la pareja y el destino que marcó a la familia Kennedy durante décadas.

John F. Kennedy Jr. nació en medio de una de las historias más dramáticas de la política estadounidense. Tenía solo tres años cuando su padre, el presidente John F. Kennedy, fue asesinado en 1963 en Dallas. La imagen del pequeño saludando el ataúd de su padre durante el funeral quedó grabada en la memoria colectiva del país.

Años después, otras pérdidas familiares siguieron alimentando la llamada “maldición Kennedy”. Su tío Robert F. Kennedy fue asesinado en 1968 mientras buscaba la presidencia. Varias tragedias marcaron a la familia durante generaciones.

Una relación bajo presión constante

Cuando John Kennedy Jr. conoció a Carolyn Bessette en la década de los noventa, ambos se convirtieron rápidamente en uno de los matrimonios más fotografiados del país. Ella era ejecutiva de moda y él era abogado, editor y heredero de una de las dinastías políticas más conocidas del mundo.

La atención mediática constante generó tensiones. Los paparazzi seguían cada movimiento de la pareja en Nueva York. La presión pública se volvió parte de su vida cotidiana.

Al mismo tiempo, Kennedy enfrentaba dificultades profesionales con su revista política George. La publicación atravesaba problemas financieros mientras el apellido Kennedy seguía generando enormes expectativas.

Las tragedias JFK Jr Carolyn Bessette alcanzaron su punto más dramático el 16 de julio de 1999. Esa noche, Kennedy pilotaba una avioneta rumbo a Martha’s Vineyard para asistir a una boda familiar.

En el avión viajaban Carolyn Bessette y su hermana Lauren. La aeronave desapareció sobre el océano Atlántico. Días después, los equipos de búsqueda confirmaron que el avión se había estrellado.

La investigación federal determinó que el accidente fue provocado por desorientación espacial del piloto durante el vuelo nocturno.

El impacto fue enorme en Estados Unidos. Para muchos, la muerte de la pareja pareció cerrar otro capítulo de tragedia en la historia de la familia Kennedy. Décadas después, su vida y su final siguen generando fascinación, misterio y un profundo interés público.

El Especialito

