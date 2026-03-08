La ensalada de rúcula con rábanos asados demuestra que los ingredientes más sencillos pueden transformarse por completo con una técnica adecuada. El rábano, que en crudo resulta picante y crujiente, al pasar por el horno se vuelve suave, ligeramente dulce y con bordes dorados que concentran su sabor.
Combinado con la frescura del pepino, la intensidad verde de la rúcula y el toque salino del queso feta, el resultado es una ensalada con equilibrio y carácter. Funciona como entrada elegante o como acompañamiento para carnes y pescados.
Ingredientes
- 2 tazas de rúcula fresca
- 1 manojo de rábanos, cortados a la mitad
- 1 pepino en rodajas finas
- ½ taza de queso feta desmoronado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Para el aderezo:
- 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- 1 cucharada de jugo de limón fresco
- 1 cucharadita de miel
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
- Precalienta el horno a 200 °C.
- Coloca los rábanos en una bandeja, rocía con aceite de oliva, sal y pimienta.
- Hornea durante 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Déjalos enfriar unos minutos.
- En un tazón grande, mezcla la rúcula con el pepino.
- Incorpora los rábanos asados y el queso feta.
- Mezcla los ingredientes del aderezo y vierte justo antes de servir.
Consejos prácticos
- No sobrecargues el horno; si los rábanos están muy juntos, se cocerán en lugar de dorarse.
- Añade el aderezo al final para mantener la rúcula firme y fresca.
- Si deseas más textura, puedes agregar nueces tostadas o semillas de girasol.
- Para una versión más completa, incorpora quinoa o garbanzos cocidos.
Esta ensalada combina suavidad, frescura y un punto salino que la hace diferente sin ser complicada. Una opción ligera que no sacrifica sabor ni personalidad.