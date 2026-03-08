Menu
Home/Recetas/Ensalada de rúcula con rábanos asados, pepino y queso feta, fresca y llena de contraste

Ensalada de rúcula con rábanos asados, pepino y queso feta, fresca y llena de contraste

Facebook
Twitter
Pinterest
© Anasife | Dreamstime.com

La ensalada de rúcula con rábanos asados demuestra que los ingredientes más sencillos pueden transformarse por completo con una técnica adecuada. El rábano, que en crudo resulta picante y crujiente, al pasar por el horno se vuelve suave, ligeramente dulce y con bordes dorados que concentran su sabor.

Combinado con la frescura del pepino, la intensidad verde de la rúcula y el toque salino del queso feta, el resultado es una ensalada con equilibrio y carácter. Funciona como entrada elegante o como acompañamiento para carnes y pescados.

Ingredientes

  • 2 tazas de rúcula fresca
  • 1 manojo de rábanos, cortados a la mitad
  • 1 pepino en rodajas finas
  • ½ taza de queso feta desmoronado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Para el aderezo:

  • 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  • 1 cucharada de jugo de limón fresco
  • 1 cucharadita de miel
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

  1. Precalienta el horno a 200 °C.
  2. Coloca los rábanos en una bandeja, rocía con aceite de oliva, sal y pimienta.
  3. Hornea durante 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Déjalos enfriar unos minutos.
  4. En un tazón grande, mezcla la rúcula con el pepino.
  5. Incorpora los rábanos asados y el queso feta.
  6. Mezcla los ingredientes del aderezo y vierte justo antes de servir.

Consejos prácticos

  • No sobrecargues el horno; si los rábanos están muy juntos, se cocerán en lugar de dorarse.
  • Añade el aderezo al final para mantener la rúcula firme y fresca.
  • Si deseas más textura, puedes agregar nueces tostadas o semillas de girasol.
  • Para una versión más completa, incorpora quinoa o garbanzos cocidos.

Esta ensalada combina suavidad, frescura y un punto salino que la hace diferente sin ser complicada. Una opción ligera que no sacrifica sabor ni personalidad.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Vasitos de limón con merengue tostado, equilibrio perfecto entre ácido y dulce
March 7, 7:00 AM
By
Recetas
Pozole rojo, maíz que se abre y caldo que reúne a todos
March 6, 7:00 AM
By
Recetas
Sándwich cubano clásico con cerdo asado, jamón y queso derretido al estilo tradicional
March 5, 7:00 AM
By
Recetas
Pollo al mattone crujiente con limón y hierbas, la técnica italiana que transforma un pollo entero
March 3, 7:00 AM
By
Recetas
Empanadas argentinas de carne al horno con masa casera y relleno jugoso
March 3, 7:00 AM
By
Recetas
Chicken and Dumplings, cucharadas suaves en un caldo espeso y reconfortante
March 2, 7:00 AM
By
Recetas
Pastel de chocolate alemán con relleno de coco y nuez
March 1, 7:00 AM
By
Recetas
Manhattan Clam Chowder, tomate brillante y mar en cada cucharada
February 28, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *