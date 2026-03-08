La ensalada de rúcula con rábanos asados demuestra que los ingredientes más sencillos pueden transformarse por completo con una técnica adecuada. El rábano, que en crudo resulta picante y crujiente, al pasar por el horno se vuelve suave, ligeramente dulce y con bordes dorados que concentran su sabor.

Combinado con la frescura del pepino, la intensidad verde de la rúcula y el toque salino del queso feta, el resultado es una ensalada con equilibrio y carácter. Funciona como entrada elegante o como acompañamiento para carnes y pescados.

Ingredientes

2 tazas de rúcula fresca

1 manojo de rábanos, cortados a la mitad

1 pepino en rodajas finas

½ taza de queso feta desmoronado

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Para el aderezo:

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cucharada de jugo de limón fresco

1 cucharadita de miel

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Precalienta el horno a 200 °C. Coloca los rábanos en una bandeja, rocía con aceite de oliva, sal y pimienta. Hornea durante 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Déjalos enfriar unos minutos. En un tazón grande, mezcla la rúcula con el pepino. Incorpora los rábanos asados y el queso feta. Mezcla los ingredientes del aderezo y vierte justo antes de servir.

Consejos prácticos

No sobrecargues el horno; si los rábanos están muy juntos, se cocerán en lugar de dorarse.

Añade el aderezo al final para mantener la rúcula firme y fresca.

Si deseas más textura, puedes agregar nueces tostadas o semillas de girasol.

Para una versión más completa, incorpora quinoa o garbanzos cocidos.

Esta ensalada combina suavidad, frescura y un punto salino que la hace diferente sin ser complicada. Una opción ligera que no sacrifica sabor ni personalidad.