Estudio vincula depresión con mayor riesgo de condenas penales

Una nueva investigación sugiere que la depresión y riesgo de condenas podrían estar relacionados. El estudio, publicado en la revista científica JAMA Network Open, encontró que las personas diagnosticadas con depresión presentan mayores probabilidades de recibir condenas por delitos violentos y no violentos en comparación con quienes no tienen ese diagnóstico.

Los investigadores analizaron datos de registros nacionales de Suecia. El estudio incluyó a personas nacidas entre 1986 y 2005, seguidas desde los 15 años hasta el año 2020. En total se evaluaron más de 1.8 millones de individuos, lo que permitió observar patrones a gran escala en distintos contextos sociales.

Para identificar la depresión, los científicos utilizaron diagnósticos registrados en atención médica ambulatoria según los códigos internacionales de enfermedades. Luego compararon esos datos con registros oficiales de condenas penales.

Los resultados mostraron que la depresión y riesgo de condenas estaban asociados en la mayoría de los tipos de vecindarios analizados. Las probabilidades de condenas violentas fueron entre dos y tres veces mayores en el análisis inicial. En el caso de delitos no violentos, el aumento también fue notable.

Sin embargo, la relación se redujo cuando los investigadores ajustaron los resultados considerando otros factores. Entre ellos estaban antecedentes penales previos, trastornos por consumo de sustancias y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aun así, en muchos casos la asociación continuó siendo significativa.

El estudio también analizó datos entre hermanos para evaluar el papel de factores familiares. Los resultados fueron similares a los obtenidos en la población general, lo que sugiere que la influencia familiar no explica completamente la relación observada.

Los científicos señalaron que las personas con depresión tenían mayores tasas de trastornos por consumo de sustancias y otros problemas psiquiátricos. Estas condiciones pueden influir en el comportamiento y en el riesgo de entrar en contacto con el sistema judicial.

Los autores destacaron que los resultados no significan que la depresión cause directamente conductas delictivas. Más bien indican que existen múltiples factores sociales, psicológicos y de salud que interactúan entre sí.

El equipo investigador pidió más estudios para comprender mejor los mecanismos detrás de esta relación. También subrayó la importancia de analizar diferencias por edad, sexo y la presencia de otros trastornos mentales.

Para muchos especialistas, los hallazgos refuerzan la necesidad de fortalecer el acceso a servicios de salud mental. Comprender la conexión entre depresión y riesgo de condenas puede ayudar a diseñar estrategias de prevención y apoyo antes de que los problemas escalen a consecuencias más graves.