El horóscopo 28 de noviembre 2025 presenta un viernes marcado por evaluaciones personales y decisiones que ya no se pueden posponer. El día invita a revisar comportamientos, relaciones y situaciones que necesitan un ajuste definitivo, ya sea en lo emocional o en lo laboral. También será un momento para reconocer patrones repetitivos y actuar con más claridad, incluso si implica poner límites. La energía impulsa reflexión, cierre de ciclos y la necesidad de escuchar señales internas antes ignoradas. Si te mantienes honesto contigo mismo, este viernes puede convertirse en el punto de inicio de un cambio importante.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Hoy deberás enfrentar una incomodidad emocional o una sensación de insatisfacción que viene acumulándose desde hace días. No es momento de tomar decisiones impulsivas, sino de analizar con calma qué situación está drenando tu energía. Si compartes tus inquietudes con alguien cercano, recibirás el apoyo que necesitas. El documento indica que este día puede revelar verdades que antes pasabas por alto. Dedica tiempo a escucharte.

Afirmación: “Reconozco lo que siento y actúo con claridad.”

Números: 4, 9, 12, 20, 28

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Podrías sentirte dividido entre tus responsabilidades y las demandas emocionales de alguien cercano. Aunque quieras complacer, el día te pide actuar desde el equilibrio y no desde la presión. Evita involucrarte en problemas ajenos que no te corresponde solucionar. Una conversación franca pondrá las cosas en su lugar. La estabilidad regresa cuando marcas límites con delicadeza.

Afirmación: “Mi paz es prioridad y la protejo con firmeza.”

Números: 2, 8, 14, 21, 30

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Este viernes podrías sentir cansancio mental, especialmente si has estado cargando más responsabilidades de lo habitual. La recomendación del día es simplificar tu agenda y enfocarte solo en lo imprescindible. Una charla inesperada puede darte claridad para reorganizar tus prioridades. Evita conversaciones tensas o promesas apresuradas. Recuperas energía hacia la tarde.

Afirmación: “Hago espacio para la claridad y suelto lo que me pesa.”

Números: 3, 7, 13, 22, 27

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Las emociones podrían fluir más intensamente hoy, llevándote a reflexionar sobre lo que realmente necesitas para sentirte estable. Algo del pasado podría volver a tu mente, pero en esta ocasión lo verás con más madurez. El documento señala que la introspección será clave para cerrar un pendiente emocional. No te apresures en buscar soluciones externas: la respuesta está en tu interior.

Afirmación: “Mi sensibilidad me guía hacia la sanación.”

Números: 5, 11, 18, 23, 31

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los asuntos laborales pueden sentirse más pesados o exigir mayor atención de la que habías previsto. Aun así, lograrás avanzar si te organizas bien desde temprano. Evita confrontaciones innecesarias y mantén un tono firme pero respetuoso. Una noticia familiar podría modificar tus planes del día. La clave es mantener la serenidad frente a lo inesperado.

Afirmación: “Actúo con firmeza y serenidad ante cualquier desafío.”

Números: 1, 6, 14, 20, 29

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Hoy será necesario aceptar que algunos cambios no están en tus manos. La rigidez podría generarte frustración, así que intenta fluir con lo que se presente. El documento indica que la comunicación será fundamental para evitar malos entendidos. Respira, ajusta lo necesario y no cargues más de lo debido. Hacia la tarde recuperarás claridad.

Afirmación: “Me adapto sin perder mi centro.”

Números: 4, 10, 15, 22, 28

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Podrías sentirte agotado o emocionalmente disperso. No es día para grandes decisiones, sino para escuchar lo que tu cuerpo y tu mente están pidiendo. Una pausa es más necesaria de lo que crees. El documento indica que tu energía podría estar baja, así que reduce exigencias. Dejar un espacio para el descanso te ayudará a recuperar el equilibrio.

Afirmación: “Mi bienestar es prioridad.”

Números: 3, 8, 12, 21, 27

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El viernes trae un aire de introspección que te ayudará a ver con claridad un asunto que te ha preocupado. Puede que sientas una mezcla de nostalgia y fortaleza emocional. Si necesitas distanciarte para pensar, hazlo sin culpa. El documento muestra que este día es ideal para procesar, cerrar y avanzar. Confía en tu intuición: no te fallará.

Afirmación: “Encuentro respuestas cuando escucho mi interior.”

Números: 4, 9, 14, 23, 30

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Será un día de transición emocional, donde podrías sentir que algo importante está cambiando a nivel interno. No todo se mostrará de inmediato, pero sí se revelan señales importantes. Mantén la paciencia y presta atención a pequeños detalles. El documento indica que este día marca el inicio de una nueva etapa energética.

Afirmación: “Acepto el cambio con apertura y confianza.”

Números: 5, 11, 17, 24, 31

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Hoy alguien cercano podría necesitar tu apoyo, pero debes evitar cargar con responsabilidades que no son tuyas. Marca límites claros sin ser duro, y verás que puedes ayudar sin perder estabilidad. El documento señala tensiones familiares que requieren calma y objetividad. Mantén la cabeza fría y no te involucres más de lo necesario.

Afirmación: “Brindo apoyo sin perder mi equilibrio.”

Números: 2, 7, 12, 21, 29

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Un comentario o actitud inesperada podría incomodarte, pero no reacciones antes de comprender la intención real. El día favorece acuerdos y resoluciones cuando mantienes una actitud abierta. Si logras no tomarte las cosas de manera personal, podrás aclarar un malentendido con facilidad.

Afirmación: “Respondo con serenidad y comprensión.”

Números: 1, 6, 13, 20, 26

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad podría estar alta, pero también será tu herramienta más poderosa. Hoy tendrás la oportunidad de soltar emociones acumuladas y reconocer qué necesitas realmente para sentirte en paz. El documento indica un día de introspección profunda. No te exijas más de lo necesario: tu bienestar está primero.

Afirmación: “Me escucho y me cuido con amor.”

Números: 3, 9, 15, 22, 30