El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una revisión rigurosa de las ‘green cards’ de todos los migrantes que provengan de los llamados “países de preocupación”, una medida que llega tras el tiroteo que dejó a dos agentes de la Guardia Nacional gravemente heridos en Washington D.C.

Consultado por esta nueva directriz, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó a EFE que cubanos y venezolanos están incluidos en la lista de 19 nacionalidades sujetas ahora a la revisión rigurosa de las ‘green cards’. La agencia compartió el decreto firmado por el presidente Donald Trump en junio, el cual ya prohibía o restringía la entrada de ciudadanos de esos mismos países por razones de seguridad nacional.

La lista incluye a Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. También a Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Son esos 19 países los que, desde este jueves, quedan sujetos a la nueva auditoría migratoria.

“Bajo la dirección del presidente, he ordenado una revisión rigurosa, a gran escala, de cada tarjeta de residente de cada extranjero de cada país de preocupación”, escribió en X el director del USCIS, Joseph B. Edlow. La revisión rigurosa de las ‘green cards’ se suma a la suspensión inmediata de solicitudes migratorias de ciudadanos afganos, anunciada un día antes.

El detonante fue el ataque registrado el miércoles, en el que Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años, disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de una estación de metro a pocos metros de la Casa Blanca. El presidente Trump responsabilizó a las políticas migratorias de su antecesor, Joe Biden, por el ingreso del sospechoso en septiembre de 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y llegó a Estados Unidos tras la retirada militar estadounidense del país.

La medida implica nuevas restricciones migratorias para comunidades cubanas y venezolanas, que en 2024 dieron un apoyo significativo a Trump. El presidente ha pedido en repetidas ocasiones eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y frenar el parole humanitario para estas y otras nacionalidades.

Mientras los dos agentes continúan hospitalizados en estado crítico, la revisión rigurosa de las ‘green cards’ se convierte en una de las respuestas más contundentes del Gobierno tras el ataque.