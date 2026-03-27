Estados Unidos enfrenta una ola inusual de incendios forestales EE.UU. 2026, con decenas de focos activos semanas antes del inicio oficial de la temporada. A finales de marzo, el país registra más de 50 incendios grandes, muchos de ellos sin control.

Según el Centro Nacional Interagencial de Incendios, la actividad ha obligado a elevar el nivel de preparación nacional a nivel 2. Esto indica que, aunque los recursos aún son manejables, el fuego comienza a requerir coordinación a escala nacional.

Este escenario es poco común. Normalmente, los incendios de gran escala aparecen meses después, cuando el calor del verano seca la vegetación.

Incendios forestales EE.UU. 2026 se expanden a nuevas regiones

El patrón de este año muestra un cambio claro. El fuego ya no se concentra únicamente en estados tradicionales como California. En cambio, avanza hacia el centro del país.

Estados como Nebraska, Oklahoma, Texas y las Dakotas registran actividad relevante. En Nebraska, varios incendios han consumido miles de acres en pocos días, impulsados por pastizales secos y fuertes vientos.

Por eso, expertos advierten que el comportamiento actual refleja condiciones más extremas de lo habitual.

Mapa de los incendios forestales activos actualmente en Estados Unidos. A fecha del 27 de marzo de 2026, a las 12:00 h EST/Wildfire.gov

Condiciones climáticas favorecen la propagación

El origen del problema está en el clima. Muchas zonas no recibieron suficiente lluvia ni nieve durante el invierno. Como resultado, la vegetación está más seca de lo normal.

Además, las temperaturas elevadas, la baja humedad y el viento crean un entorno ideal para que el fuego se propague rápidamente. De hecho, autoridades han señalado que algunos combustibles vegetales están en niveles históricamente secos para esta época del año.

Cifras que superan lo normal

En lo que va de 2026, el país ha registrado más de 15.000 incendios que han quemado más de 1,5 millones de acres. Estas cifras superan el mismo periodo de 2025 y están por encima del promedio de la última década.

Esto confirma que la temporada comenzó antes y con mayor intensidad.

Impacto en la agricultura y la ganadería

El impacto ya afecta al sector agrícola. En estados como Nebraska, los incendios han destruido pastizales clave para alimentar ganado.

Por ello, muchos productores han tenido que trasladar animales y buscar alimento adicional. Esto aumenta los costos y complica la producción.

Al mismo tiempo, los incendios dañan cultivos, cercas e infraestructura rural. Estas pérdidas afectan tanto a la agricultura como a la ganadería y pueden tardar meses en recuperarse.

Consecuencias más allá de las zonas afectadas

El problema no se limita a las áreas donde arde el fuego. Las regiones afectadas son clave para la producción de alimentos en Estados Unidos.

Cuando disminuye la producción, aumentan los costos. En consecuencia, esto puede impactar los precios de productos básicos y la cadena de suministro.

Además, los costos de transporte, seguros y recuperación pueden trasladarse al consumidor.

Presión sobre recursos y comunidades

Mientras tanto, los equipos de emergencia enfrentan presión. El número de incendios es alto para esta época del año.

Si la actividad continúa aumentando, será más difícil responder a múltiples focos al mismo tiempo. Además, comunidades que antes no estaban en riesgo ahora enfrentan evacuaciones y pérdidas materiales.

Una advertencia para el resto del año

Los expertos coinciden en que estos incendios forestales EE.UU. 2026 son una señal de alerta. Todo indica que la temporada será más larga e intensa.

Si las condiciones actuales persisten, el país podría enfrentar incendios más grandes y frecuentes. El inicio temprano del fuego muestra un cambio en su comportamiento y en las regiones afectadas.