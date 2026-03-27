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Dwayne Johnson y Anne Hathaway serán reconocidos como Leyendas de Disney

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Archivo. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Disney anunció a las personalidades que serán reconocidas como Leyendas de la compañía en 2026, el máximo honor que otorga a quienes han dejado una huella significativa en su historia.

Entre los galardonados destacan Dwayne Johnson, Anne Hathaway, los Jonas Brothers y Bob Iger.

Una lista de figuras influyentes

El reconocimiento también será otorgado a Lin-Manuel Miranda, Alan Tudyk, Chris Berman, Jerry Bruckheimer, Susan Egan, Eric Goldberg y Kim Irvine.

Todos ellos han contribuido desde distintos ámbitos al legado creativo y empresarial de Disney.

Una ceremonia clave para los fans

La entrega se celebrará el 16 de agosto en Anaheim, California, como parte del evento D23, uno de los encuentros más importantes para seguidores de la compañía.

El evento será presentado por Ryan Seacrest y contará con homenajes y momentos especiales dedicados a los galardonados.

Impacto dentro y fuera de la pantalla

Disney destacó que estos artistas y ejecutivos han influido en generaciones a través del cine, la música, la animación y la gestión empresarial.

El caso de Bob Iger resalta especialmente por sus décadas de liderazgo dentro de la compañía.

Un reconocimiento con historia

El título de Leyenda de Disney ha sido otorgado a figuras icónicas como Julie Andrews, Elton John, Robert Downey Jr. y Harrison Ford.

Este premio busca reconocer a quienes han contribuido a construir el universo que ha definido la marca a nivel global.

Disponible para audiencia global

La ceremonia será transmitida en Disney+, permitiendo que fans de todo el mundo puedan seguir el evento.

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