Jerk chicken, fuego lento, especias y memoria caribeña

© Bhofack2 | Dreamstime.com

El jerk chicken no es solo pollo especiado. Es una técnica, una historia y una manera muy concreta de entender el fuego. Nació en Jamaica, ligado a la cocina de los pueblos afrocaribeños que aprendieron a preservar y dar sabor a la carne usando especias, humo y tiempo. El resultado no es inmediato ni tímido. Es profundo, fragante y persistente.

Tradicionalmente, el pollo se marina durante horas y se cocina lentamente, primero absorbiendo el adobo y luego enfrentándose al calor. El picante no es decorativo. Marca el ritmo, equilibra lo dulce de las especias y deja claro que este plato se toma en serio.

Ingredientes

  • 1 pollo entero troceado o 1 kg de muslos y contramuslos
  • 3 cebollines
  • 1 cebolla pequeña
  • 3 dientes de ajo
  • 1 trozo pequeño de jengibre fresco
  • 1 a 2 chiles Scotch bonnet o habanero, al gusto
  • 1 cucharada de tomillo seco
  • 1 cucharadita de pimienta de Jamaica molida
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de nuez moscada
  • 2 cucharadas de azúcar morena
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 2 cucharadas de vinagre
  • Jugo de 1 lima
  • Sal al gusto

Preparación

  1. Coloca los cebollines, la cebolla, el ajo, el jengibre y el chile en una licuadora o procesador. Tritura hasta obtener una pasta espesa.
  2. Añade el tomillo, la pimienta de Jamaica, la canela, la nuez moscada, el azúcar morena, la salsa de soja, el vinagre, el jugo de lima y la sal. Mezcla bien.
  3. Coloca el pollo en un recipiente amplio y cúbrelo por completo con el adobo. Masajea bien la carne.
  4. Cubre y deja marinar en refrigeración al menos 8 horas, idealmente toda la noche.
  5. Precalienta el horno a 190 °C o prepara una parrilla a fuego medio.
  6. Cocina el pollo lentamente, girándolo de vez en cuando, hasta que esté bien dorado por fuera y completamente cocido por dentro. En horno, tomará unos 45 a 60 minutos.
  7. Deja reposar unos minutos antes de servir.

Consejos útiles

  • La pimienta de Jamaica es esencial. No es un sustituto opcional.
  • Ajusta el chile con cuidado. El jerk debe picar, pero no perder equilibrio.
  • Si usas parrilla, un toque de humo realza aún más el perfil del plato.
  • El pollo mejora si reposa unos minutos antes de servir. Los jugos se redistribuyen.

El jerk chicken se sirve caliente, con el aroma todavía presente y sin necesidad de salsas extra. Acompañado de arroz, plátano o simplemente pan, es un plato que habla de territorio, resistencia y sabor bien construido. No es rápido ni discreto. Es exactamente lo que pretende ser.

