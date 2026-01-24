El jerk chicken no es solo pollo especiado. Es una técnica, una historia y una manera muy concreta de entender el fuego. Nació en Jamaica, ligado a la cocina de los pueblos afrocaribeños que aprendieron a preservar y dar sabor a la carne usando especias, humo y tiempo. El resultado no es inmediato ni tímido. Es profundo, fragante y persistente.
Tradicionalmente, el pollo se marina durante horas y se cocina lentamente, primero absorbiendo el adobo y luego enfrentándose al calor. El picante no es decorativo. Marca el ritmo, equilibra lo dulce de las especias y deja claro que este plato se toma en serio.
Ingredientes
- 1 pollo entero troceado o 1 kg de muslos y contramuslos
- 3 cebollines
- 1 cebolla pequeña
- 3 dientes de ajo
- 1 trozo pequeño de jengibre fresco
- 1 a 2 chiles Scotch bonnet o habanero, al gusto
- 1 cucharada de tomillo seco
- 1 cucharadita de pimienta de Jamaica molida
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de nuez moscada
- 2 cucharadas de azúcar morena
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 2 cucharadas de vinagre
- Jugo de 1 lima
- Sal al gusto
Preparación
- Coloca los cebollines, la cebolla, el ajo, el jengibre y el chile en una licuadora o procesador. Tritura hasta obtener una pasta espesa.
- Añade el tomillo, la pimienta de Jamaica, la canela, la nuez moscada, el azúcar morena, la salsa de soja, el vinagre, el jugo de lima y la sal. Mezcla bien.
- Coloca el pollo en un recipiente amplio y cúbrelo por completo con el adobo. Masajea bien la carne.
- Cubre y deja marinar en refrigeración al menos 8 horas, idealmente toda la noche.
- Precalienta el horno a 190 °C o prepara una parrilla a fuego medio.
- Cocina el pollo lentamente, girándolo de vez en cuando, hasta que esté bien dorado por fuera y completamente cocido por dentro. En horno, tomará unos 45 a 60 minutos.
- Deja reposar unos minutos antes de servir.
Consejos útiles
- La pimienta de Jamaica es esencial. No es un sustituto opcional.
- Ajusta el chile con cuidado. El jerk debe picar, pero no perder equilibrio.
- Si usas parrilla, un toque de humo realza aún más el perfil del plato.
- El pollo mejora si reposa unos minutos antes de servir. Los jugos se redistribuyen.
El jerk chicken se sirve caliente, con el aroma todavía presente y sin necesidad de salsas extra. Acompañado de arroz, plátano o simplemente pan, es un plato que habla de territorio, resistencia y sabor bien construido. No es rápido ni discreto. Es exactamente lo que pretende ser.