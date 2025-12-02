La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó este lunes que se reunió con el presidente Donald Trump para recomendarle una prohibición de viajes ampliada dirigida a países que, según ella, han permitido la llegada de “invasores extranjeros” al país. La funcionaria no detalló qué naciones estarían incluidas en esta propuesta adicional, pero dejó claro que busca una medida más dura que las ya vigentes.

En un mensaje publicado en X, Noem aseguró que los países que han enviado “asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales” deberían enfrentar una prohibición de viajes recomendada por Kristi Noem. Añadió que Estados Unidos no debería permitir la entrada de personas procedentes de lugares que “agotan los impuestos” o “ponen en riesgo a los estadounidenses”.

Las declaraciones de Noem llegan después del ataque en Washington, donde un inmigrante afgano disparó a dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció. Desde entonces, el Gobierno Trump ha congelado las solicitudes de asilo, ha suspendido todos los trámites migratorios para ciudadanos afganos y ha advertido sobre medidas más estrictas contra las naciones que califica como “del Tercer Mundo”.

La prohibición de viajes recomendada por Kristi Noem se sumaría a la lista de restricciones ya impuestas por la Administración Trump en junio. Esa orden bloqueó totalmente el ingreso de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. También limitó visados de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Trump, por su parte, ha reiterado que evalúa mantener estas suspensiones de forma “permanente” mientras se revisan los estándares migratorios y se define cómo responder al ataque ocurrido en la capital.