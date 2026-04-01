María Corina Machado sostuvo este martes una reunión en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro que calificó como “excelente”.

La cita tuvo lugar en el Departamento de Estado y se realizó a puerta cerrada. Además, forma parte de una serie de reuniones que la líder opositora ha mantenido en la capital estadounidense en los últimos meses. Por eso, su presencia en Washington refleja un momento relevante en el escenario político venezolano.

Tras el encuentro, Machado agradeció el compromiso de Rubio con la democracia y el bienestar de los venezolanos. Asimismo, expresó optimismo sobre el futuro del país y aseguró que se acerca el momento en que las familias podrán reencontrarse en Venezuela.

El equipo de comunicaciones de la dirigente también describió la reunión como “muy positiva”. Además, indicó que ambas partes discutieron avances hacia una transición política que permita la celebración de elecciones y garantice el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

Por otra parte, Machado reiteró que la población venezolana aspira a vivir en democracia y bajo un Estado de derecho. De este modo, insistió en que el proceso político sigue avanzando y que su regreso al país podría concretarse en el corto plazo.

Mientras tanto, el Departamento de Estado no ha ofrecido detalles adicionales sobre la reunión. Sin embargo, el encuentro se produce en un contexto de cambios recientes en las relaciones entre ambos países.

Estados Unidos reanudó operaciones en su Embajada en Caracas tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas. De este modo, se abre una nueva etapa en el vínculo bilateral, marcada por un mayor diálogo político.

Además, Machado ha manifestado su intención de regresar a Venezuela tras haber salido del país en diciembre. Por eso, su papel en este momento adquiere mayor relevancia dentro del escenario político.

Finalmente, la reunión entre María Corina Machado y Marco Rubio refleja el interés internacional en el futuro de Venezuela. Asimismo, evidencia que el proceso político sigue en evolución, con decisiones que podrían marcar el rumbo del país en los próximos meses.