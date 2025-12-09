Nobel María Corina Machado se convierte este jueves en el eje de una nueva exposición del Centro del Nobel de la Paz, inaugurada en paralelo a la entrega del prestigioso premio a la opositora venezolana. La muestra, titulada Democracy on the Brink, se centra tanto en el activismo político de Machado como en el éxodo masivo de venezolanos que ha marcado la última década. Para la institución noruega, organizar esta exhibición representó un desafío inusual dadas las condiciones de seguridad en Venezuela.

Como es tradición, el Centro Nobel dedica cada año una exposición al ganador del premio de la Paz, lo que implica trabajar contrarreloj durante los dos meses que transcurren entre el anuncio y la ceremonia de entrega. Sin embargo, este año el enfoque requirió creatividad adicional. Nobel María Corina Machado debía contar con un reportaje visual desde su país, pero enviar o contratar a un fotógrafo local era considerado peligroso. La organización decidió entonces acudir al prestigioso fotógrafo turco Emin Özmen, de la agencia Magnum, quien ya había documentado protestas venezolanas en 2019.

Özmen viajó a Colombia el mes pasado para retratar a jóvenes venezolanos migrantes y recoger testimonios sobre sus esperanzas, frustraciones y visión del futuro. La comunicación del Centro Nobel describe a esta población como una generación perdida que ya no ve posibilidades dentro de su país, pero que conserva la fe en su capacidad de avanzar fuera de sus fronteras. Nobel María Corina Machado aparece como hilo conductor, con su discurso sobre democracia sonando de fondo mientras se proyectan las voces de estos jóvenes.

La exhibición también dedica un espacio a las más de dos décadas de trayectoria política de Machado. Paneles, fotografías y material audiovisual recorren su trabajo opositor y el costo personal y social de enfrentarse a estructuras autoritarias. Según el Comité Nobel, más de 8 millones de venezolanos, una cuarta parte de la población, han abandonado el país desde 2014, mientras quienes permanecen viven entre pobreza, miedo y separación familiar.

Entre los elementos más simbólicos destaca un bolso elaborado con billetes de bolívares, una pieza que ilustra el derrumbe económico y la inflación que pulverizó el valor de la moneda nacional. La directora del Centro Nobel, Kjersti Fløgstad, recordó que el premio de este año sirve como advertencia de lo que significa no defender la democracia y de cómo las sociedades pueden deteriorarse bajo líderes autoritarios.

La muestra permanecerá abierta hasta septiembre del próximo año y busca no solo documentar una crisis política y humanitaria, sino también subrayar la relevancia internacional de Nobel María Corina Machado en un momento crítico para Venezuela.