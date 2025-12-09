Kany García Tour 2026 marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de la cantautora puertorriqueña, quien anunció este martes las primeras fechas de su esperada gira mundial. El recorrido comenzará el 17 de abril en Ciudad de México y llevará a la artista por diversas ciudades de América Latina y Europa, antes de cerrar esta primera fase en Buenos Aires el 29 de agosto.

El anuncio llega poco después del lanzamiento de Tierra mía, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio. Este nuevo proyecto musical representa, según García, un regreso cargado de emoción, creatividad y cercanía con su público. Kany García Tour 2026 promete una mezcla de composiciones inéditas y momentos íntimos que buscarán reconectar a la artista con sus seguidores en distintos rincones del mundo.

A través del comunicado emitido por La Buena Fortuna, García expresó su entusiasmo por volver a los escenarios. Aseguró que esta etapa tiene un valor especial dentro de su trayectoria y que cada concierto estará cargado de energía, agradecimiento y nuevas historias musicales. La cantante, conocida por la honestidad emocional de sus letras, adelantó que el repertorio de la gira incluirá temas recientes y clásicos que han marcado su carrera.

Kany García Tour 2026 incluye por ahora paradas en Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, España, Italia, Francia y Reino Unido. La producción confirmó que esta es solo la primera parte del itinerario y que en las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas y ciudades que se sumarán al recorrido.

Con seis Latin Grammy en su trayectoria, García se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea. Éxitos como Hoy ya me voy, Alguien, Duele menos y Para siempre le han otorgado un lugar destacado dentro de la escena musical, no solo como intérprete sino también como compositora para otros artistas de renombre.

El anuncio de esta gira confirma el alcance global de su propuesta artística y la fortaleza de un proyecto que, una vez más, coloca a la cantautora en el centro de la conversación musical internacional.