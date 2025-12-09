Humbe con “Dueño del cielo” marca el inicio de una etapa decisiva para el cantautor mexicano, quien anunció este lunes su primera gran gira internacional tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio. El artista visitará 23 ciudades estadounidenses en 2026, incluidas Nueva York y Los Ángeles, mientras cierra la trilogía conceptual que comenzó con Esencia y continuó con Armagedón.

Humberto Rodríguez Terrazas, originario de Monterrey y conocido artísticamente como Humbe, conversó con EFE sobre el impacto creativo de este nuevo proyecto. Dueño del cielo reúne 22 canciones que, según el cantante, representan un renacer dentro de un universo imaginario que ha construido durante tres años de trabajo. Humbe Dueño del cielo simboliza ese punto de luz que permanece incluso cuando todo parece desmoronarse.

El artista explicó que Esencia era un planeta lleno de vida, Armagedón el asteroide que lo destruye y Dueño del cielo la reconstrucción emocional que surge al mirar hacia arriba en busca de esperanza. Para él, el cielo es refugio y significado, un recurso simbólico que le ha permitido transformar vivencias personales en paisajes sonoros introspectivos y, al mismo tiempo, vibrantes.

El álbum incluye temas que ya son éxitos globales como Fantasmas, con más de 500 millones de escuchas, junto con sencillos recientes como Morfina y Vetiver y Amaretto. Aun así, Humbe destaca otras canciones de su repertorio actual: Harry Stamper, su favorita por la carga emocional que lleva, y Vegas, su primera incursión en el chachachá, que podría convertirse en una de las más populares del disco.

La inspiración de Dueño del cielo nació durante un inesperado viaje a Islandia que Humbe emprendió junto a su hermano y su cuñada. En un pueblo remoto a cuatro horas de Reikiavik, el músico encontró la calma necesaria para crear sin distracciones. Lo sorprendente, confiesa, es que pese a imaginar un álbum etéreo y melancólico, regresó a México con algunas de las canciones más movidas de su carrera.

La gira que acompaña este lanzamiento será la más extensa que ha realizado. Humbe Dueño del cielo iniciará el 7 de febrero de 2026 en Monterrey y continuará por México antes de dar el salto a Estados Unidos en marzo. Nueva York, Chicago, Houston, Phoenix y Los Ángeles son solo algunas de las ciudades que visitará. Tras concluir su recorrido estadounidense el 9 de abril, regresará a México para completar una agenda que lo llevará a presentarse en 51 ciudades a lo largo de siete meses.

Con un creciente reconocimiento internacional y una base de fans que sigue expandiéndose, Humbe se prepara para un 2026 que promete consolidarlo como una de las voces jóvenes más importantes del pop latino contemporáneo.