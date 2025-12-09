Trump Unión Europea se convirtió este martes en uno de los temas centrales de la política internacional luego de que el presidente de Estados Unidos calificara a la UE como un grupo de países en decadencia dirigidos por líderes débiles. En una entrevista publicada por Politico, Donald Trump lanzó una serie de críticas directas a la gestión europea frente a la guerra en Ucrania y cuestionó la capacidad del bloque para actuar de manera eficaz.

El mandatario afirmó que los líderes europeos están paralizados por el exceso de corrección política y que, a su juicio, Europa no sabe qué hacer ante un conflicto que continúa prolongándose sin una estrategia clara. Trump Unión Europea fue la fórmula con la que el presidente resumió su descontento hacia la postura del bloque, al asegurar que hablan, pero no producen, y que mientras tanto la guerra sigue y sigue sin un horizonte de resolución.

Durante la entrevista, Trump también arremetió contra el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Señaló que el líder de Kiev deberá espabilarse y aceptar ciertas condiciones si busca una salida negociada. Además, expresó su molestia porque, según dijo, Zelenski no ha leído el último borrador del plan de paz que Washington propuso. Para Trump, revisarlo es una prioridad. Estaría bien que lo leyera, insistió.

Mientras tanto, Zelenski se reunió este lunes en Londres con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, encuentro tras el cual aseguró que los socios europeos mantienen una postura común frente a la guerra. El ucraniano recalcó que no cederá territorio a Rusia y adelantó que presentará un nuevo plan de paz revisado conforme a la posición de Kiev para los negociadores estadounidenses.

Trump Unión Europea también fue tema al abordar la ausencia de elecciones recientes en Ucrania. El mandatario estadounidense reiteró que el país debería ir a las urnas cuanto antes y opinó que la guerra ha sido utilizada como argumento para aplazar comicios que no se celebran desde 2019. Según Trump, ofrecer al pueblo ucraniano la opción de votar es fundamental, aunque reconoció que no sabe si Zelenski ganaría o no.

Las declaraciones del presidente estadounidense añaden presión tanto sobre Kiev como sobre las capitales europeas, en un momento en el que las negociaciones diplomáticas enfrentan múltiples obstáculos y el conflicto sigue sin una solución inmediata a la vista.