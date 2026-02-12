La OTAN defensa europea se convirtió en el eje del mensaje estadounidense en Bruselas. El subsecretario de Guerra, Elbridge Colby, pidió una Alianza basada en cooperación y no en dependencia. Además, instó a que Europa asuma el liderazgo en la defensa convencional.

Colby participó en la reunión de ministros de Defensa en sustitución del titular del Pentágono. Allí planteó la idea de una “OTAN 3.0”. Según explicó, el objetivo es regresar al espíritu original del bloque, con responsabilidades compartidas.

El funcionario sostuvo que en 2025 se produjo un replanteamiento estratégico. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del secretario general Mark Rutte, dijo, se avanzó hacia una Europa más activa en materia de defensa. Por eso, consideró que ahora es el momento de actuar con pragmatismo.

OTAN defensa europea y nuevo equilibrio

Colby destacó la necesidad de un enfoque realista y flexible. Afirmó que Estados Unidos mantiene su compromiso con la Alianza. Sin embargo, recordó que Washington también debe concentrarse en el Indo-Pacífico.

Rutte coincidió en que el impulso estadounidense ha motivado a Europa y Canadá a aumentar el gasto militar. Asimismo, subrayó que la producción industrial de defensa es clave para sostener la seguridad común.

El secretario general dejó claro que los aliados reconocen el compromiso de EE.UU. No obstante, consideró crucial que Europa y Canadá den un paso al frente.

Apoyo a Ucrania y capacidades militares

La reunión abordó la capacidad de disuasión y defensa integrada. Entre los temas figuran la defensa aérea y antimisiles, el refuerzo del mando y la preparación de fuerzas. De este modo, se busca fortalecer la respuesta colectiva.

También se debatió el respaldo a Ucrania. Rutte insistió en que la seguridad ucraniana está ligada a la de la Alianza. Además, reiteró que es esencial evitar nuevos intentos de invasión rusa tras el fin del conflicto.

