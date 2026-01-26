Menu
Home/Insólito/Point Nemo, el lugar más remoto de la Tierra donde nadie vive

Point Nemo, el lugar más remoto de la Tierra donde nadie vive

Facebook
Twitter
Pinterest
El punto Nemo es un conjunto de coordenadas en el océano Pacífico Sur que se encuentra más alejado de la tierra en cualquier dirección. Esta es una representación visual de ese punto. Autora de la imagen: Ada Cukminski. Foto cortesía de WikiMedia Commons.

Existe un punto en el planeta tan aislado que está más cerca de los astronautas en el espacio que de cualquier ser humano en tierra firme. Ese lugar se llama Point Nemo y representa uno de los extremos más inquietantes de la geografía terrestre.

Point Nemo es conocido como el polo oceánico de inaccesibilidad. Se encuentra en el océano Pacífico Sur, a aproximadamente 2,688 kilómetros de las masas de tierra más cercanas. Estas son una pequeña isla al norte, otra al noreste y una más al sur. No hay rutas comerciales, no hay poblaciones humanas y casi no hay tránsito marítimo.

El nombre Point Nemo proviene del latín y significa “nadie”. No es una metáfora. En este lugar no vive nadie y casi nadie lo visita. De hecho, durante largos períodos, los humanos más cercanos suelen ser los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional cuando pasan sobre esa región.

El océano que rodea Point Nemo es profundo, oscuro y biológicamente inusual. Debido a su aislamiento extremo, hay menos nutrientes en el agua, lo que reduce la presencia de vida marina en comparación con otras zonas del océano. Esto convierte al área en una especie de desierto acuático.

Por esta razón, Point Nemo ha sido elegido como el “cementerio espacial” del planeta. Agencias espaciales utilizan esta región para hacer caer satélites y estaciones espaciales fuera de servicio. Al reingresar a la atmósfera, los restos que no se desintegran terminan hundiéndose en esta zona remota, minimizando cualquier riesgo para la población humana.

El punto fue calculado en 1992 por un ingeniero croata utilizando modelos matemáticos y coordenadas precisas. No fue descubierto por exploración física, sino por cálculo puro. Aun así, su existencia es completamente real y está registrada oficialmente.

Lo más inquietante de Point Nemo no es solo su ubicación, sino lo que representa. Es una prueba tangible de lo vasto que es el planeta y de lo pequeños que somos dentro de él. En una era donde casi todo parece conectado y accesible, este punto sigue siendo un vacío absoluto.

Point Nemo no es peligroso por tormentas ni criaturas extrañas. Es inquietante por su silencio, su lejanía y su indiferencia total hacia la presencia humana. Es el recordatorio más claro de que aún existen lugares donde la Tierra permanece completamente sola.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Insólito
¿Por qué sentimos que el tiempo pasa cada vez más rápido?
January 25, 8:00 AM
By
Insólito
Por qué los árboles pueden “explotar” por el frío extremo durante tormentas invernales
January 24, 8:00 AM
By
Insólito
La historia real de Burt Pugach y Linda Riss, amor, obsesión y perdón extremo
January 23, 8:00 AM
By
Insólito
Lahaina Noon, el día en que el Sol borra todas las sombras en Hawái
January 22, 8:00 AM
By
Insólito
Pingüinos adelantan su reproducción por el calentamiento global
January 21, 8:00 AM
By
Insólito
La Domus de los Grifos reabre al público y revela la Roma privada bajo el Palatino
January 20, 8:00 AM
By
Insólito
Los “pequeños puntos rojos” del James Webb podrían ser jóvenes agujeros negros ocultos
January 19, 8:00 AM
By
Insólito
El caso del Hombre de Somerton, el enigma que desconcertó a Australia durante décadas
January 18, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *