Existe un punto en el planeta tan aislado que está más cerca de los astronautas en el espacio que de cualquier ser humano en tierra firme. Ese lugar se llama Point Nemo y representa uno de los extremos más inquietantes de la geografía terrestre.

Point Nemo es conocido como el polo oceánico de inaccesibilidad. Se encuentra en el océano Pacífico Sur, a aproximadamente 2,688 kilómetros de las masas de tierra más cercanas. Estas son una pequeña isla al norte, otra al noreste y una más al sur. No hay rutas comerciales, no hay poblaciones humanas y casi no hay tránsito marítimo.

El nombre Point Nemo proviene del latín y significa “nadie”. No es una metáfora. En este lugar no vive nadie y casi nadie lo visita. De hecho, durante largos períodos, los humanos más cercanos suelen ser los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional cuando pasan sobre esa región.

El océano que rodea Point Nemo es profundo, oscuro y biológicamente inusual. Debido a su aislamiento extremo, hay menos nutrientes en el agua, lo que reduce la presencia de vida marina en comparación con otras zonas del océano. Esto convierte al área en una especie de desierto acuático.

Por esta razón, Point Nemo ha sido elegido como el “cementerio espacial” del planeta. Agencias espaciales utilizan esta región para hacer caer satélites y estaciones espaciales fuera de servicio. Al reingresar a la atmósfera, los restos que no se desintegran terminan hundiéndose en esta zona remota, minimizando cualquier riesgo para la población humana.

El punto fue calculado en 1992 por un ingeniero croata utilizando modelos matemáticos y coordenadas precisas. No fue descubierto por exploración física, sino por cálculo puro. Aun así, su existencia es completamente real y está registrada oficialmente.

Lo más inquietante de Point Nemo no es solo su ubicación, sino lo que representa. Es una prueba tangible de lo vasto que es el planeta y de lo pequeños que somos dentro de él. En una era donde casi todo parece conectado y accesible, este punto sigue siendo un vacío absoluto.

Point Nemo no es peligroso por tormentas ni criaturas extrañas. Es inquietante por su silencio, su lejanía y su indiferencia total hacia la presencia humana. Es el recordatorio más claro de que aún existen lugares donde la Tierra permanece completamente sola.