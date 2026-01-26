Menu
Estados Unidos y Ecuador refuerzan cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico en la frontera con Colombia

Fotografía cedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador que muestra al subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Joseph M. Humire (i), y la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, durante la visita del funcionario estadounidense al Palacio de Najas en Quito (Ecuador). EFE/Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador

El subsecretario adjunto de Defensa Nacional de Estados Unidos, Joseph M. Humire, se reunió este domingo en Quito con autoridades del Gobierno de Ecuador para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado y reforzar la seguridad en la frontera norte con Colombia, informó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Henry Delgado.

La visita de Humire, anunciada poco antes de una rueda de prensa oficial, se produce en un contexto de tensiones diplomáticas y comerciales entre Ecuador y Colombia, derivadas de desacuerdos sobre cooperación en seguridad fronteriza y control del narcotráfico.

Enfoque en narcotráfico y crimen transnacional

Según explicó Delgado, los encuentros con la delegación estadounidense buscan orientar los esfuerzos conjuntos frente a amenazas como el narcotráfico y otras actividades ilícitas que operan en la región fronteriza.

“Estos encuentros permiten orientar los esfuerzos principalmente hacia amenazas como el narcotráfico y buscar la forma de mejorar la seguridad en la frontera norte”, señaló el alto mando militar.

Delgado indicó que también se trabaja en identificar con mayor precisión los centros de acopio de droga y las rutas utilizadas para su salida por el océano Pacífico, con destino principalmente a Norteamérica y Europa. Asimismo, se abordó el combate a otras economías ilegales, como la minería ilegal.

Operaciones conjuntas y cooperación técnica

Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó que durante la reunión se analizaron acciones de cooperación y futuras operaciones coordinadas contra organizaciones criminales.

Reimberg aseguró que las fuerzas de seguridad ecuatorianas están llevando a cabo operativos aéreos contra estructuras vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal, aunque evitó pronunciarse sobre el estado actual de las tensiones comerciales con Colombia.

“Es un gran avance, una cooperación muy importante con Estados Unidos que en muy poco tiempo va a dar grandes frutos”, afirmó el ministro.

Participación de autoridades ecuatorianas

El encuentro tuvo lugar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y contó con la participación de la canciller Gabriela Sommerfeld, el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, el ministro del Interior John Reimberg, y el jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado.

Loffredo calificó la reunión como “muy fructífera” y señaló que se dialogó sobre mecanismos para profundizar la cooperación frente al crimen transnacional, el narcotráfico y las organizaciones consideradas terroristas por el Estado ecuatoriano.

Contexto regional

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha reforzado en los últimos meses la relación en materia de seguridad con el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, al que considera un socio clave para enfrentar la violencia criminal que atraviesa el país.

Las conversaciones se producen mientras Ecuador y Colombia mantienen una disputa comercial que comenzó tras el anuncio de Quito de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, medida a la que Bogotá respondió con una acción similar. Ambos gobiernos han manifestado su disposición a dialogar para reducir la tensión, aunque aún no se ha concretado una reunión bilateral.

