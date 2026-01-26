Menu
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra con sus compañeros su segundo gol en el partido disputado el pasado sábado ante el Villarreal CF. EFE/Kai Forsterling

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, completó este lunes el último entrenamiento de su equipo en la capital española antes de viajar a Lisboa, donde el conjunto blanco se enfrentará el miércoles al Benfica en la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

La sesión confirmó que el técnico no recupera a ningún futbolista lesionado respecto al último compromiso liguero, aunque sí marcará el regreso de una tradición europea que había quedado en pausa durante la etapa de Xabi Alonso: el entrenamiento previo en el estadio del partido.

Durante los meses anteriores, el Real Madrid había optado por preparar los encuentros europeos fuera de casa en su propia Ciudad Deportiva. Alonso justificó esa decisión en su momento al señalar que prefería trabajar en un entorno controlado, sin la presión mediática habitual de los estadios rivales.

Con Arbeloa, esa dinámica cambia. El equipo entrenará este martes en el Estadio Da Luz, un escenario cargado de simbolismo para el club blanco, que no pisa este recinto desde la final de la Liga de Campeones de 2014, cuando conquistó la Décima ante el Atlético de Madrid en la prórroga. Aquel día, Arbeloa formaba parte del plantel como jugador.

El Real Madrid afronta el duelo ante el Benfica con la posibilidad de asegurar su clasificación directa a los octavos de final. Un solo punto podría ser suficiente para terminar entre los ocho primeros y evitar la ronda previa.

En el apartado deportivo, Aurélien Tchouaméni volverá a estar disponible tras cumplir sanción en LaLiga, pero el equipo no contará aún con Trent Alexander-Arnold ni Antonio Rüdiger, que continúan recuperándose de problemas musculares y en la rodilla, respectivamente. Ambos podrían reaparecer este fin de semana ante el Rayo Vallecano o en el siguiente compromiso frente al Valencia.

Ferland Mendy sigue trabajando en solitario por molestias en el sóleo, mientras que Éder Militao encara todavía cerca de mes y medio de recuperación por una rotura muscular.

Durante el entrenamiento de este lunes, Kylian Mbappé y Álvaro Carreras realizaron trabajo individualizado como medida preventiva, aunque desde el club aseguran que su presencia en Lisboa no corre peligro.

El equipo volará a la capital portuguesa este martes a las 12:00 horas CET y completará por la tarde su última sesión en Da Luz, escenario de un duelo que también reunirá a dos viejos conocidos del madridismo: José Mourinho y Álvaro Arbeloa, ahora entrenadores de Benfica y Real Madrid, unidos por una estrecha relación forjada durante la etapa del técnico portugués al frente del club blanco.

