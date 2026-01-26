La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este lunes que el narcotraficante canadiense Ryan Wedding haya sido capturado en territorio mexicano por fuerzas estadounidenses, y aseguró que el exdeportista olímpico se entregó de manera voluntaria ante la embajada de Estados Unidos, subrayando que no existen operaciones conjuntas de seguridad entre ambos países dentro de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria respondió a versiones que señalaban la participación directa de agentes estadounidenses en la detención del fugitivo, afirmando que dichas informaciones no corresponden a los hechos.

“Se presentó ante la embajada de Estados Unidos por considerar, de acuerdo con sus propias valoraciones, que era mejor su entrega que seguir bajo persecución. Tiene que quedar muy claro que no hay operaciones conjuntas en México”, declaró Sheinbaum.

Coordinación, no operativos conjuntos

La presidenta enfatizó que la relación en materia de seguridad con Washington se limita al intercambio de información, y que agencias estadounidenses como el FBI conocen con claridad los límites legales que impone la Constitución mexicana.

“Lo que hay es coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México. No permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente Donald Trump”, añadió.

Sheinbaum explicó que Wedding permaneció oculto en México durante más de una década y que decidió entregarse voluntariamente. Como respaldo, mencionó una publicación del propio exatleta en redes sociales, en la que señala que busca un “proceso justo” ante la justicia estadounidense.

Versiones encontradas

Las declaraciones de la presidenta se producen después de que el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, hiciera referencia a un presunto operativo bilateral. Sin embargo, este planteamiento fue previamente rechazado tanto por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, como por el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson.

Ryan Wedding enfrenta en Estados Unidos cargos por tráfico de cocaína y asesinato, y figuraba entre los fugitivos más buscados por el FBI. En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses elevaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que condujera a su captura.

De atleta olímpico a líder criminal

Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, celebrados en Salt Lake City, en la disciplina de snowboard. De acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, el canadiense encabezaba una organización criminal internacional que introducía decenas de toneladas de cocaína cada año en Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y con tránsito por México.

El caso ha vuelto a poner en el centro del debate la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, así como los límites legales de dicha colaboración en territorio mexicano.