La pregunta qué es therian ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales y espacios juveniles. El término describe a personas que sienten una conexión profunda con un animal no humano, al punto de identificarse parcialmente con él en un plano espiritual o psicológico. No se trata de creer que se es físicamente un animal, sino de una vivencia interna.

Para entender qué es therian, expertos en salud mental explican que esta identidad suele estar vinculada a la construcción personal durante la adolescencia. Es una etapa marcada por la exploración, la búsqueda de pertenencia y la necesidad de diferenciarse. En muchos casos, quienes se identifican como therian describen experiencias sensoriales o emocionales intensas relacionadas con un animal específico.

Identidad, comunidad y redes sociales

El fenómeno no es nuevo, pero internet ha amplificado su visibilidad. Plataformas como TikTok y foros especializados han permitido que jóvenes compartan experiencias y formen comunidades. Esto refuerza el sentido de pertenencia.

Psicólogos señalan que, al analizar qué es therian, es importante distinguir entre una expresión simbólica de identidad y posibles señales de angustia emocional. En la mayoría de los casos documentados, no se considera un trastorno mental. Sin embargo, cuando la identificación interfiere con la vida diaria o genera aislamiento extremo, puede requerir evaluación profesional.

Algunos especialistas comparan el fenómeno con otras formas de identidad subcultural. La clave está en cómo impacta la autoestima, las relaciones y el funcionamiento cotidiano.

¿Debe preocupar a los padres?

Muchos adultos reaccionan con desconcierto al escuchar qué es therian. Los expertos recomiendan diálogo abierto en lugar de confrontación. Ridiculizar o invalidar la experiencia puede aumentar la distancia emocional.

La adolescencia siempre ha estado marcada por identidades emergentes. Lo que cambia es el lenguaje y la exposición pública. Para los profesionales de la salud mental, lo fundamental es observar si el joven mantiene vínculos saludables, rendimiento académico estable y bienestar general.

Comprender estos movimientos sociales ayuda a reducir el estigma. Más que una moda pasajera, el fenómeno refleja cómo las nuevas generaciones exploran quiénes son en un entorno digital constante.