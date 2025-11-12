El béisbol caribeño vivirá un momento histórico este 15 de noviembre de 2025, cuando las selecciones profesionales de Puerto Rico y República Dominicana se enfrenten por primera vez en territorio continental de Estados Unidos, en el emblemático Citi Field de Nueva York, hogar de los Mets. El encuentro, titulado RD vs PR Showdown NYC 2025, será transmitido por WAPA Deportes y en todo el mundo a través de MLB.TV.

Gilberto Santa Rosa/Foto: Thais Llorca

Gilberto Santa Rosa interpretará el Himno Nacional de Puerto Rico

El multipremiado artista Gilberto Santa Rosa, conocido mundialmente como El Caballero de la Salsa, será el encargado de interpretar el Himno Nacional de Puerto Rico durante la ceremonia inaugural. Con más de cuatro décadas de trayectoria, múltiples Premios Grammy y Latin Grammy, y presentaciones en los escenarios más prestigiosos del mundo, Santa Rosa aportará su voz a uno de los momentos más significativos de este encuentro deportivo y cultural.

La interpretación del artista representará la identidad, el orgullo y la tradición musical de Puerto Rico, en un momento que promete conmover a los más de 40,000 fanáticos que se espera llenen el estadio. Desde su anuncio, el evento ha generado una enorme expectativa y una demanda de boletos que llevó a habilitar secciones adicionales en el Citi Field.

El histórico partido contará con el respaldo de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR), la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (FENAPEPRO), y el apoyo de MLB y los New York Mets. Los boletos están disponibles en la página oficial de los Mets.

Homenaje a las leyendas del Caribe

Durante la jornada se rendirá tributo a dos grandes figuras: Carlos Delgado y Robinson Canó.

Delgado será el dirigente honorario del equipo All Star de Puerto Rico, y todos los jugadores boricuas vestirán el número 21 en su honor. Por su parte, Robinson Canó será homenajeado por los dominicanos con su icónico número 24, en lo que marcará su último partido profesional en suelo estadounidense.

“Poder dedicarle este juego a Carlos Delgado, en el mismo estadio donde hizo historia con los Mets, es un tributo que emociona a todos los que amamos este deporte”, expresó Yamil Benítez, presidente de la APPPR. El exjugador estará acompañado por Carlos Beltrán, quien fungirá como coach honorario y regresa así al terreno de los Mets.

El orgullo caribeño en el Citi Field

La propietaria de los Mets, Alex Cohen, celebró el valor cultural del evento:

“Estoy muy emocionada de que estemos organizando esta celebración del béisbol caribeño en el Citi Field. ¡La energía en el parque será increíble! Espero que todos puedan acompañarnos y traer su orgullo latino”, afirmó.

Por su parte, Erick Almonte, presidente de la FENAPEPRO, destacó: “Es un honor para mí ser parte de este evento entre dos naciones hermanas que comparten una pasión única por el béisbol”.

El partido comenzará a la 1:00 p.m. (EST), precedido por un Pre-Game Party desde las 10:30 a.m., que incluirá música en vivo, gastronomía típica y actividades familiares. Todo está preparado para una verdadera fiesta caribeña de béisbol, cultura y unión.

Más que rivalidad, una hermandad

Carlos Beltrán resumió el espíritu del Showdown: “Siempre ha existido una rivalidad entre Puerto Rico y República Dominicana, pero yo la veo como una hermandad. Este tipo de encuentros sacan lo mejor de nosotros y celebran la cultura y el talento del Caribe”.

El presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Juan Antonio Flores Galarza, añadió: “Es un honor para nuestra liga ser parte de este evento especial y que nuestros jugadores puedan jugar en el Citi Field, hogar de dos de nuestras estrellas: Francisco Lindor y Edwin Díaz”.

El RD vs PR Showdown 2025 será una oportunidad única para que la comunidad latina en Estados Unidos celebre la unión, el orgullo y el talento que distinguen al Caribe en el mundo del béisbol. Participa en nuestro concurso (aquí) para ganar boletos o míralo en exclusiva por PIX11.