El horóscopo del jueves 13 de noviembre de 2025 llega con la Luna en Libra, marcando un día para suavizar tensiones y buscar acuerdos justos. Este tránsito, en armonía con Venus y el Sol en Escorpio, ayuda a combinar empatía con determinación: sentir profundamente sin perder la claridad. Mercurio retrógrado en Sagitario invita a pensar antes de hablar y revisar compromisos, especialmente si implican viajes o decisiones importantes. Marte en Sagitario impulsa acción, pero solo será constructiva si escuchas a otros con paciencia. Es un día para construir puentes, no muros.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Las relaciones se vuelven prioridad con la Luna en Libra frente a tu signo. Si algo está desequilibrado, hoy puedes resolverlo con diplomacia y empatía. Venus en Escorpio te pide profundidad emocional: evita los impulsos y conversa con calma. En el trabajo, no te precipites con correos o firmas; Mercurio retrógrado aún puede alterar tiempos. Terminarás el día con alivio si eliges cooperar.

Afirmación: “La empatía es mi fuerza, no mi debilidad.”

Números de la suerte: 2, 9, 14, 21, 33

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

El día resalta tus rutinas y tu bienestar. Luna en Libra te pide equilibrio entre productividad y descanso. No te exijas perfección; fluye con lo que puedas manejar sin perder estabilidad. Venus en Escorpio, tu regente, profundiza una conexión sentimental que se vuelve más sincera si hablas desde el corazón. El cuerpo te recuerda lo que la mente ignora: descansa sin culpa.

Afirmación: “Mi serenidad es la base de mi fortaleza.”

Números de la suerte: 3, 8, 15, 22, 29

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Con la Luna en Libra, el amor, la creatividad y las relaciones cercanas toman protagonismo. Expresarte desde la alegría y el humor atrae armonía. Mercurio retrógrado en Sagitario, tu signo opuesto, te pide revisar promesas o acuerdos antes de repetirlos. Evita sarcasmos o ironías: una palabra amable resolverá más que una brillante. El día termina con una sensación dulce y liviana.

Afirmación: “Comunico amor y recibo comprensión.”

Números de la suerte: 4, 9, 12, 18, 27

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Hoy la atención se centra en tu hogar y tus emociones más íntimas. Luna en Libra busca armonía en familia, aunque surjan viejos temas por aclarar. Aprovecha la energía de Venus en Escorpio para hablar desde la ternura, no desde el reproche. Si algo te cansa, respira y cambia el enfoque. Terminas el día con el corazón más ligero y la mente en paz.

Afirmación: “Encuentro calma al cuidar lo que amo.”

Números de la suerte: 6, 10, 15, 21, 30

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma brilla con la Luna en Libra, perfecta para reuniones, presentaciones o conversaciones importantes. La clave está en la diplomacia: evita imponer y apuesta por persuadir con elegancia. Sol y Venus en Escorpio te empujan a mirar dentro y sanar lo que callaste. Escuchar más te mostrará una nueva perspectiva. Hoy tu voz tiene peso; úsala con sabiduría.

Afirmación: “Mis palabras inspiran equilibrio y respeto.”

Números de la suerte: 1, 5, 11, 19, 28

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

La Luna en Libra activa tus temas financieros y te recuerda la importancia de valorar tu esfuerzo. Si estás cerrando un acuerdo, Mercurio retrógrado sugiere revisar condiciones antes de firmar. En lo emocional, evita controlar y confía en el proceso. Un gesto generoso mejora la relación con alguien que aprecias. Cierra el día con estabilidad recuperada.

Afirmación: “Confío en el equilibrio justo de dar y recibir.”

Números de la suerte: 3, 9, 16, 22, 30

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

La Luna en tu signo te da magnetismo y sensibilidad. Es un día ideal para reorganizar prioridades y mejorar tu entorno personal. Si estás enfrentando una decisión afectiva, Venus en Escorpio te ayuda a conectar con lo que realmente sientes. No temas decir no cuando algo no te suma. Brillas más cuando eliges lo auténtico.

Afirmación: “Honro mi equilibrio eligiendo lo que me nutre.”

Números de la suerte: 2, 8, 14, 20, 31

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu energía está en transformación. Sol y Venus en tu signo potencian tu atractivo y determinación, pero la Luna en Libra te invita a bajar la intensidad y reflexionar. Es un buen momento para cerrar un ciclo personal con elegancia y perdón. Evita discutir por orgullo: el silencio oportuno también comunica poder. Terminas el día más en paz contigo mismo.

Afirmación: “Transformo con calma, brillo desde mi centro.”

Números de la suerte: 5, 9, 17, 24, 32

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El día te encuentra rodeado de amistades y proyectos colectivos. Luna en Libra equilibra el entusiasmo con sensatez, ayudándote a no sobrecargarte. Mercurio retrógrado en tu signo puede traer confusión en agendas, así que revisa citas y correos. En lo personal, un mensaje inesperado alegra el día. Fin de jornada con una sonrisa.

Afirmación: “Elijo compartir mi energía con equilibrio y alegría.”

Números de la suerte: 4, 10, 18, 25, 33

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

La Luna en Libra ilumina tu área profesional. Reconoces lo que has avanzado, pero también lo que requiere ajuste. Escucha sugerencias sin tomarlas como crítica; el diálogo con figuras de autoridad fluye si mantienes respeto mutuo. Venus en Escorpio mejora la cooperación en equipo. Terminas el día con un logro tangible y la mente tranquila.

Afirmación: “Mi equilibrio interior se refleja en mis logros.”

Números de la suerte: 6, 11, 17, 23, 30

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Hoy te sientes con ganas de explorar nuevas ideas o lugares. Luna en Libra abre la mente a puntos de vista distintos, ideal para estudiar, enseñar o viajar. Mercurio retrógrado podría causar pequeños retrasos, pero nada que no puedas manejar. Evita distracciones digitales y concéntrate en lo que te inspira. El día cierra con claridad renovada.

Afirmación: “Aprender me libera y me expande.”

Números de la suerte: 3, 8, 14, 20, 29

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad está más despierta que nunca. Luna en Libra te anima a encontrar equilibrio entre dar y recibir, especialmente en relaciones afectivas. Evita absorber emociones ajenas: Saturno retrógrado en tu signo te enseña a poner límites sanos. Dedica la noche a lo que nutra tu espíritu: música, lectura o silencio. Terminas el día más liviano y centrado.

Afirmación: “Mi paz interior es mi mejor escudo.”

Números de la suerte: 4, 9, 13, 21, 27