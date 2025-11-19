Buscar
Renuncias y acusaciones de fraude sacuden a Miss Universo antes de la final en Tailandia

Renuncias y acusaciones de fraude sacuden a Miss Universo antes de la final en Tailandia

Miss Tailandia Praveenar Singh durante el desfile de traje nacional durante el certamen de Miss Universo 2025. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

A solo horas de la final de Miss Universo en Tailandia, la edición número 74 del certamen está envuelta en una tormenta de renuncias, acusaciones de fraude y choques dentro de la organización. Dos miembros del jurado, Omar Harfouch y Claude Makélélé, se bajaron del panel en medio de un clima que ya venía marcado por polémicas en la sede tailandesa.

La salida más ruidosa ha sido la del pianista y compositor franco-libanés Omar Harfouch, quien renunció este miércoles al llamado comité de selección, el grupo de ocho jueces encargado de elegir a la nueva reina entre 120 concursantes. Harfouch también amenaza con demandar a la Organización Miss Universo (MOU) tras denunciar irregularidades en el proceso.

Según el músico, esta semana se realizó una “votación secreta” para elegir a las 30 semifinalistas que serán anunciadas al inicio de la gala final, pero, afirma, dicha preselección habría quedado en manos de personas ajenas al comité de selección. En su versión, el proceso fue manipulado y él fue utilizado para dar legitimidad a un resultado ya decidido.

La MOU respondió de inmediato: negó por completo la existencia de un grupo externo con capacidad para influir en la selección de semifinalistas. Aclaró que existe un panel paralelo, pero con funciones diferentes, dedicado únicamente a evaluar proyectos sociales de las concursantes, sin impacto alguno en la decisión final de la corona. Además, advirtió a Harfouch que cualquier uso no autorizado de la marca Miss Universo podría derivar en acciones legales.

Harfouch insistió hoy en Instagram que estudia iniciar una demanda formal por presuntos delitos como fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento contractual y daños morales. También lanzó una advertencia directa a los jueces que permanecen en el certamen: “Su participación podría implicarlos en un acto de fraude a escala mundial”.

En paralelo, el exfutbolista y exentrenador francés Claude Makélélé, anunciado inicialmente como jurado, confirmó escuetamente en Instagram que ya no asistirá al evento en Tailandia. No ofreció explicaciones.

Esta nueva ola de tensiones llega tras la polémica protagonizada días antes por Nawat Itsaragrisil, director de la franquicia Miss Universo en Tailandia, quien insultó públicamente a la representante de México, Fátima Bosch. El episodio provocó condenas a nivel internacional, incluso desde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ONU Mujeres.

Harfouch había actuado como mediador entre Nawat y Raúl Rocha, presidente y propietario de la organización Miss Universo, después de que ambos intercambiaran amenazas legales. Hace apenas unos días posaron juntos, aparentemente reconciliados, en fotos en Bangkok. Este miércoles volvieron a coincidir y se saludaron frente a la prensa, evitando referirse al conflicto con Harfouch.

Mientras la organización trata de apagar incendios, la atención sigue centrada en las disputas internas, opacando el desempeño de las participantes. La final sigue programada para este viernes, aunque lo que debería ser una celebración global de belleza y talento está quedando eclipsado por lo que ya muchos consideran una de las ediciones más controversiales de Miss Universo.

El Especialito

