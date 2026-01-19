La retirada Senegal final CAN llevó a la Real Federación Marroquí de Fútbol a anunciar este lunes que activará los procedimientos legales correspondientes ante la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol. El organismo marroquí considera que los hechos ocurridos durante la final de la Copa de África disputada en Rabat alteraron el normal desarrollo del partido.

En un comunicado publicado en su página web, la FRMF señaló que la retirada del equipo senegalés estuvo “acompañada de incidentes” tras la señalización de un penalti a favor de Marruecos, una situación que, según la federación, afectó tanto al curso del encuentro como al rendimiento de los jugadores en el terreno de juego.

La final se vio interrumpida durante más de diez minutos después de que el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, ordenara a sus futbolistas abandonar el campo en protesta por la decisión arbitral. Tras la reanudación del juego, el penalti fue ejecutado y fallado por el marroquí Brahim Díaz. El encuentro continuó y Senegal terminó imponiéndose por 1-0 en la prórroga.

Durante la interrupción del partido, se produjeron momentos de tensión en las gradas. Decenas de aficionados senegaleses intentaron acceder al césped del estadio, aunque los organizadores lograron contener la situación y evitar que los incidentes fueran a mayores.

La retirada Senegal final CAN también motivó una reacción por parte de la Confederación Africana de Fútbol. La CAF condenó este mismo lunes en un comunicado el “comportamiento inaceptable” de algunos jugadores y oficiales durante la final del torneo, aunque no mencionó de manera explícita a la delegación senegalesa.

El organismo continental rechazó de forma firme cualquier conducta inapropiada, especialmente aquellas acciones dirigidas contra el equipo arbitral o contra los responsables de la organización del partido. Asimismo, informó que está revisando todas las imágenes relacionadas con el incidente.

Según indicó la CAF, una vez analizado el material disponible, el caso será remitido a las instancias competentes para que se evalúen los hechos y se adopten las medidas que se consideren adecuadas contra los responsables.

Con este anuncio, Marruecos formaliza su intención de llevar la retirada Senegal final CAN ante los máximos organismos del fútbol internacional y africano, en un episodio que ha generado polémica y que podría tener consecuencias disciplinarias una vez concluyan las investigaciones en curso.