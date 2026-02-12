Cámara aprueba Save America Act sobre voto federal

La Save America Act fue aprobada este martes por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La iniciativa exige identificación oficial para votar en elecciones federales, incluidas las presidenciales. Además, establece nuevas normas para el voto por correo.

El proyecto obtuvo 218 votos a favor y 213 en contra. El demócrata Henry Cuellar fue el único miembro de su partido que respaldó la propuesta. Por eso, la votación reflejó una división casi total entre republicanos y demócratas.

Impulsada por el presidente Donald Trump, la medida forma parte de su agenda para reforzar la seguridad electoral. El mandatario sostiene que hubo irregularidades en los comicios de 2020. Sin embargo, múltiples revisiones judiciales no confirmaron fraude generalizado.

Save America Act y nuevas exigencias

La propuesta requiere que los votantes presenten una identificación con foto válida antes de emitir su voto. Asimismo, quienes sufraguen por correo deberán adjuntar copia de un documento oficial.

Actualmente, 37 estados ya exigen algún tipo de identificación para votar. Además, todos los electores deben registrarse previamente en el sistema electoral. No obstante, los promotores de la ley consideran que las normas federales deben reforzarse.

La Casa Blanca calificó el proyecto como una legislación sensata. También citó una encuesta del Centro Pew que muestra amplio respaldo ciudadano a la exigencia de identificación.

Obstáculos en el Senado

El siguiente paso será el Senado, donde enfrenta un panorama complejo. Aunque los republicanos controlan 53 escaños, la aprobación requiere 60 votos. Por otra parte, algunas senadoras republicanas han expresado reservas.

Organizaciones defensoras del derecho al voto rechazaron la medida. Argumentan que podría afectar a millones de ciudadanos sin documentos actualizados. Finalmente, la Save America Act abre un nuevo capítulo en el debate sobre el acceso y la regulación del voto en Estados Unidos.