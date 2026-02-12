Chivas y América protagonizan clásico en la jornada seis

Chivas América acapara la atención en la sexta jornada del torneo Clausura. El Guadalajara, líder invicto, recibirá este sábado a las Águilas en el clásico más esperado del fútbol mexicano. Además, el duelo llega con contextos opuestos para ambos equipos.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito suma cinco victorias en cinco partidos. Presenta la mejor ofensiva del campeonato con promedio de dos goles por encuentro. Asimismo, su defensa encaja menos de un tanto por partido.

En su estadio, Chivas buscará mantener la perfección. Mientras tanto, América atraviesa un inicio irregular. El equipo capitalino apenas suma tres goles en el torneo, siete menos que su rival.

Chivas América con estilos contrastantes

El América intenta reforzar su ataque con nuevas incorporaciones. Esta semana sumó a los brasileños Raphael Veiga y Vinicius Lima. Por eso, el técnico André Jardine espera una reacción inmediata.

Las Águilas necesitan equilibrio. Deberán atacar sin perder orden ante un Guadalajara que atraviesa su mejor momento. Armando González lidera el ataque rojiblanco con cuatro goles y figura entre los máximos anotadores del torneo.

El clásico representa una oportunidad de golpe anímico. Además, podría marcar el rumbo de ambos en la tabla.

Resto de la jornada

La fecha comenzará con Puebla ante Pumas y Toluca frente a Tijuana. El sábado también jugarán Monterrey contra León y Pachuca ante Atlas, entre otros encuentros.

El domingo ofrecerá otro choque atractivo. Tigres visitará a Cruz Azul en un duelo entre segundo y tercero. Ambos han anotado nueve goles, aunque los felinos muestran mayor solidez defensiva.

Finalmente, Santos Laguna y Mazatlán cerrarán la jornada como los equipos con peor desempeño. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el Chivas América, un clásico que promete intensidad y consecuencias en la cima.