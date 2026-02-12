El sonido de ‘Sirat’ impulsa nominación al Óscar

El Sonido Sirat se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados de la temporada de premios. La película dirigida por Oliver Laxe compite por el Óscar y su diseño sonoro ha colocado a tres profesionales españolas en el centro de la conversación internacional. Además, su nominación simboliza un avance femenino en un área tradicionalmente dominada por hombres.

Laia Casanovas y Yasmina Praderas participaron en el diseño de sonido de la cinta. Junto a Amanda Villavieja, celebran no solo el reconocimiento, sino también la visibilidad alcanzada. Por eso, su presencia en la carrera al Óscar representa algo más que una candidatura técnica.

‘Sirat’, que narra la búsqueda de una hija en el desierto marroquí, ha cosechado nominaciones en distintos certámenes internacionales. Aunque no obtuvo premios en galas previas, mantiene expectativas de cara a los BAFTA, los Goya y la ceremonia en Los Ángeles.

Sonido Sirat como experiencia emocional

El equipo creativo explica que el sonido no acompaña la imagen, sino que la guía. Asimismo, la música del compositor francés Kangding Ray establece un diálogo constante con el diseño sonoro. Las primeras escenas, ambientadas en una rave, marcan el tono sensorial del viaje.

Según Casanovas, la música sitúa al espectador en un estado emocional. Mientras tanto, el sonido construye la narrativa interna. De este modo, la experiencia resulta introspectiva y envolvente.

Praderas destacó que el director priorizó la vibración emocional sobre el virtuosismo técnico. No se trató de perfección formal, sino de encontrar sonidos que conectaran con la tierra y el proceso de los personajes.

Avance femenino en la industria

La nominación también refleja cambios estructurales en España. En los últimos años, normativas han impulsado la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. Además, el sector del sonido ha comenzado a diversificarse.

Casanovas subrayó que ya no existe la figura aislada de “la chica del estudio”. Por otra parte, Praderas afirmó que estos avances permiten asumir proyectos de mayor escala.

Finalmente, el Sonido Sirat no solo compite por una estatuilla. También evidencia cómo el talento femenino gana espacio en la industria global del cine.