Los Thunder vencen Knicks por 100-103 en un duelo muy ajustado disputado este miércoles en el Madison Square Garden. Con este triunfo, Oklahoma City logró su octava victoria consecutiva en la cancha de Nueva York.

La victoria llegó gracias a una gran actuación de Chet Holmgren y a los 26 puntos de Shai Gilgeous-Alexander. El base canadiense continúa acercándose al histórico récord de Wilt Chamberlain.

En los últimos seis segundos del partido, Jeremy Sochan y Landry Shamet tuvieron en sus manos el tiro que habría empatado el encuentro. Sin embargo, ambos fallaron sus intentos y los Thunder sellaron la victoria.

Shai sigue cerca del récord histórico

Shai Gilgeous-Alexander volvió a ser uno de los protagonistas del partido. El vigente MVP de la NBA terminó con 26 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias y un robo.

Además, el canadiense extendió su impresionante racha de partidos anotando al menos 20 puntos.

Con esta actuación, suma ya 124 encuentros consecutivos alcanzando esa cifra.

El récord histórico pertenece a Wilt Chamberlain, quien logró 126 partidos seguidos con 20 o más puntos entre 1961 y 1963.

Por lo tanto, Gilgeous-Alexander se encuentra ahora a solo dos partidos de igualar esa marca histórica.

Por su parte, Chet Holmgren fue el máximo anotador del encuentro con 28 puntos. El pívot destacó especialmente desde la línea de tres, donde terminó con 6 aciertos en 11 intentos.

Thunder dominan la primera mitad

Durante gran parte de la primera mitad, Oklahoma City controló el ritmo del partido.

Los Knicks solo estuvieron por delante en el marcador tras su primera canasta del encuentro.

A partir de ese momento, los Thunder tomaron el control del juego. Aunque la ventaja nunca fue amplia, el equipo supo manejar el ritmo y mantener la iniciativa.

Al final del primer cuarto, Oklahoma City se imponía por 23-25.

Además, algunas decisiones arbitrales provocaron frustración entre los aficionados locales. En especial, una falta ofensiva sobre Jalen Brunson que no fue señalada generó protestas en el Madison Square Garden.

Los Knicks también fallaron varios tiros relativamente sencillos desde media distancia y en la pintura.

Cada vez que el equipo neoyorquino lograba acercarse en el marcador, Oklahoma City respondía con triples. De esta forma, los Thunder llegaron al descanso con ventaja de 40-50.

Los Knicks reaccionan en el tercer cuarto

Tras el descanso, Nueva York logró reaccionar y equilibrar el partido.

Karl-Anthony Towns lideró la remontada con una actuación dominante. El dominicano firmó un doble-doble con 17 puntos y 17 rebotes, además de una asistencia.

Poco a poco, los Knicks comenzaron a recortar la diferencia.

Finalmente, en la última jugada del tercer cuarto, Mikal Bridges encendió al Madison Square Garden. El alero anotó un espectacular triple sobre la bocina que colocó el marcador en 80-77.

El equipo dirigido por Mike Brown llegó incluso a ponerse cuatro puntos arriba.

Durante algunos minutos, parecía posible una remontada completa tras haber estado quince puntos abajo en la primera mitad.

El campeón impone su experiencia

Sin embargo, en el último cuarto los Thunder recuperaron el control del partido.

Oklahoma City mostró la solidez y experiencia de un equipo campeón para volver a tomar la ventaja.

En los instantes finales, dos triples fallados por Nueva York evitaron que el partido se fuera a la prórroga.

A pesar de la derrota, los Knicks tuvieron una actuación colectiva destacada.

Seis jugadores del equipo terminaron el partido con dobles cifras de anotación. Jalen Brunson aportó 16 puntos, mientras que Josh Hart registró un doble-doble con 10 puntos y 12 rebotes.

El puertorriqueño José Alvarado, nacido en Brooklyn, sumó 3 puntos y 2 asistencias en 11 minutos de juego, tras encestar uno de sus seis tiros de campo.

Los Knicks, con marca de 40-23, ocupan el tercer lugar de la Conferencia Este.

Mientras tanto, los Thunder lideran el Oeste con récord de 49-15 y el mejor porcentaje de victorias de toda la liga.