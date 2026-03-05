El auge cine brasileño Óscar se consolida en 2026 con el éxito internacional de la película O Agente Secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho.

Si 2025 marcó el regreso de Brasil a los premios Óscar con Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, el nuevo año confirma la presencia del país en la escena cinematográfica global.

Las cuatro nominaciones obtenidas por O Agente Secreto reforzaron esta tendencia y mostraron que el cine brasileño vive un momento de reconocimiento internacional.

Además, el filme ha superado los dos millones de espectadores en el mercado interno.

Este resultado representa un punto de inflexión para una industria que durante décadas se concentró en su propio mercado, pero que ahora busca competir globalmente sin abandonar su identidad cultural.

Un camino largo hacia el reconocimiento

El auge cine brasileño Óscar llega después de muchos años de presencia irregular en los premios de la Academia.

El cine brasileño tiene casi 130 años de historia. Su punto de partida se remonta a finales del siglo XIX, cuando el ítalo-brasileño Affonso Segreto filmó la Bahía de Guanabara en Río de Janeiro con una cámara Lumière.

Sin embargo, el reconocimiento internacional ha sido intermitente.

Las tres nominaciones de Ainda Estou Aqui en 2024 pusieron fin a una sequía de dos décadas sin películas brasileñas en las principales categorías de ficción.

Antes de eso, Cidade de Deus (2004), dirigida por Fernando Meirelles y Kátia Lund, había logrado cuatro nominaciones al Óscar, aunque no consiguió ganar ninguna estatuilla.

En ese periodo también hubo otras candidaturas.

Alê Abreu fue nominado a mejor película de animación con O Menino e o Mundo en 2016. Posteriormente, Carlos Saldanha compitió en la misma categoría con Ferdinand en 2018.

Además, Petra Costa fue nominada a mejor documental en 2020 por Democracia em Vertigem.

La apuesta por la identidad brasileña

O Agente Secreto, protagonizada por Wagner Moura, retrata la vida en Brasil en 1977, durante la dictadura militar.

La historia sigue a un investigador universitario perseguido por miembros del régimen.

Durante las tres horas de película, el director introduce numerosos elementos culturales brasileños.

Los diálogos incluyen referencias a leyendas urbanas de Recife. También aparecen escenas del Carnaval, discos de Música Popular Brasileña y ambientes marcados por el calor del noreste del país.

Esta apuesta por mostrar la cultura local sin adaptarla al público extranjero ha sido clave para el éxito reciente del cine brasileño.

Según la presidenta de la Academia Brasileña de Cine, Renata Almeida Magalhães, los directores descubrieron que el secreto del éxito consiste en redescubrir el país sin intentar imitar a Hollywood.

Magalhães explicó que Brasil se convierte en “un personaje más” dentro de estas historias y que esa representación resulta atractiva para el público internacional.

Brasil rompe su aislamiento cultural

Históricamente, Brasil ha sido descrito como una especie de isla cultural dentro de América Latina, rodeado de países hispanohablantes y bajo la influencia dominante de la industria cultural anglosajona.

Sin embargo, esa situación ha comenzado a cambiar.

La presencia internacional de actores como Wagner Moura ha contribuido a reducir esa distancia.

El actor participó en producciones globales como la serie Narcos y la película Civil War.

Aun así, Moura mantiene un fuerte vínculo con su país. Con frecuencia utiliza el portugués en entrevistas y discursos, lo que también dirige la atención hacia el cine brasileño.

Su impacto cultural ha sido reconocido incluso en Estados Unidos. El periódico The Washington Post lo incluyó en una lista de las 50 personas más influyentes del país.

Un camino abierto por generaciones anteriores

El actual auge del cine brasileño también se apoya en el trabajo de generaciones anteriores de cineastas.

Directores como Glauber Rocha, figura central del movimiento Cinema Novo en los años sesenta, sentaron las bases de un cine crítico y socialmente comprometido.

Más tarde, cineastas como Carlos “Cacá” Diegues consolidaron ese legado con obras como Xica da Silva (1976) y Bye Bye Brasil (1979).

Para la actriz Fernanda Torres, las recientes nominaciones al Óscar representan solo una etapa dentro de un proceso más largo.

Según explicó en una entrevista con EFE, estos logros ayudan a “pavimentar la larga avenida” que otros artistas comenzaron a construir décadas atrás.