Sándwich cubano clásico con cerdo asado, jamón y queso derretido al estilo tradicional

Sándwich cubano clásico con cerdo asado, jamón y queso derretido al estilo tradicional

Hay sandwiches… y luego está el sándwich cubano. No es solo pan con relleno. Es textura, contraste y equilibrio. Crujiente por fuera, jugoso por dentro, con ese punto exacto de acidez que despierta todo.

Aunque muchos lo asocian directamente con Cuba, la versión más famosa nació y se perfeccionó en comunidades cubanas de Florida, especialmente en Tampa y Miami. Lo que lo hace inconfundible no es un ingrediente exótico, sino la combinación precisa: cerdo asado, jamón, queso suizo, pepinillos y mostaza, prensados en pan cubano hasta que el exterior quede dorado y firme.

Aquí no hay espacio para improvisaciones raras. La magia está en la simplicidad bien ejecutada.

Ingredientes

  • 1 barra de pan cubano o pan tipo baguette suave
  • 250 g de cerdo asado en lonchas o desmenuzado
  • 4 lonchas de jamón
  • 4 lonchas de queso suizo
  • Pepinillos en rodajas
  • Mostaza amarilla
  • Mantequilla para untar el pan

Preparación

  1. Corta el pan a lo largo sin separarlo por completo.
  2. Unta una capa fina de mostaza en el interior.
  3. Coloca el jamón, luego el cerdo asado caliente, las lonchas de queso y finalmente los pepinillos.
  4. Cierra el sándwich y unta mantequilla por fuera.
  5. Colócalo en una plancha o sartén pesada. Presiona firmemente con una prensa para sandwiches o con otra sartén encima.
  6. Cocina a fuego medio hasta que el pan esté dorado y crujiente y el queso completamente derretido, unos 3 a 5 minutos por lado.

Claves para que quede perfecto

  • El cerdo debe estar bien sazonado y jugoso.
  • El pan tiene que quedar aplastado y compacto. Si no se prensa, no es lo mismo.
  • No exageres con los pepinillos. Son acidez, no protagonista.

Cuando lo cortas en diagonal y ves el queso fundido mezclándose con el jugo del cerdo, entiendes por qué el sándwich cubano se convirtió en un ícono. Es directo, contundente y no necesita adornos innecesarios.

