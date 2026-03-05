La recuperación Mbappé Bellingham Real Madrid continúa bajo supervisión directa del club, según explicó el técnico Álvaro Arbeloa. Ambos futbolistas se encuentran en sus respectivos países mientras avanzan en sus tratamientos por lesión.

Mbappé trabaja actualmente en París. Por su parte, Bellingham se recupera en Londres. Aun así, Arbeloa aseguró que el proceso está completamente controlado por los servicios médicos del Real Madrid.

El entrenador habló sobre la situación en una rueda de prensa.

Seguimiento diario de Mbappé

En el caso de Kylian Mbappé, el club decidió buscar la opinión de un especialista en rodilla fuera de España.

El delantero francés sufre un esguince en la rodilla izquierda desde diciembre. Por ello, el Real Madrid optó por ampliar el diagnóstico antes de continuar con el tratamiento.

Según fuentes del club citadas por EFE, la decisión fue tomada por Nico Mihic, responsable del cuerpo médico.

Actualmente, Mbappé sigue su recuperación en París junto a preparadores físicos del Real Madrid. Está previsto que regrese a la capital española el viernes.

Arbeloa confirmó que mantiene contacto constante con el jugador.

“Hablo con él todos los días”, afirmó el entrenador.

Además, explicó que el delantero evoluciona de forma positiva.

“Tenemos controlado lo que le pasa y cómo está. Cada día va mejor y vamos viendo sus sensaciones. A día de hoy son todo buenas noticias”, señaló.

El técnico también dejó abierta la posibilidad de que Mbappé regrese para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester City.

Bellingham descartado para el próximo partido

La situación es distinta en el caso de Jude Bellingham.

El centrocampista inglés continúa su recuperación en Londres debido a una lesión muscular.

Arbeloa confirmó que el jugador está descartado para la próxima eliminatoria europea.

Sin embargo, aclaró que el proceso de recuperación sigue el mismo protocolo médico que en el caso de Mbappé.

Supervisión directa del club

El técnico quiso dejar claro que todas las decisiones médicas están organizadas por el club.

Según explicó, tanto el departamento médico como el área de preparación física supervisan el tratamiento de los dos futbolistas.

“Todo lo referente a las lesiones está perfectamente organizado por los servicios médicos del Real Madrid y el departamento de preparación física del club”, afirmó Arbeloa.

Además, subrayó que ambos jugadores no están solos durante su recuperación.

“Bellingham y Mbappé han estado en Londres y en París con profesionales del Real Madrid del servicio médico y del departamento físico”, explicó.

Finalmente, el entrenador insistió en que todo el proceso está controlado por el club.

“Todo, absolutamente todo, está supervisado por el Real Madrid”, concluyó.